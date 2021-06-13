أهالي نجران حول الصاروخ المعادي: محاولة خائبة تستهدف المدنيين لم ترعبنا

قالوا لـ"سبق": ننعم بأمن وأمان.. وواثقون في رد قواتنا

عبَّر أهالي مدينة نجران عن طمأنينتهم بعد أن أظهر منسوبو قوات الدفاع الجوي السعودي براعتهم في التصدي للصواريخ الباليستية، التي كان العدو قد وجه عددًا منها من داخل الأراضي اليمنية نحو الأراضي السعودية، مستهدفًا عددًا من المواقع الحيوية، وذلك بعد أن رصدت أجهزة الرادار عالية الكفاءة والدقة أهدافًا معادية موجَّهة نحو المنطقة الجنوبية للمملكة العربية السعودية، وتم تحديد اتجاهاتها، وكانت موجهة لعدد من الأماكن الحيوية، وتم تدميرها، وكان آخرها صباح اليوم، ونتج عنه إصابة بعض المدنيين.

ورد أهالي نجران على حادثة اعتراض الصاروخ قائلين إنه لم تهتز شعرة فيهم، ولم ترعبهم هذه المحاولة الخائبة لاستهداف المدنيين، مشيرين إلى ثقتهم البالغة بقوات التحالف، وقدراتها العالية على اعتراض الصواريخ وتدميرها.

وقال عدد من أهالي مدينة نجران من مواقع تناثر شظايا الصاروخ المعادي الفاشل لـ"سبق" إنهم ينعمون بأمن وأمان، وعبروا عن ثقتهم أن الرد عليه سيكون قاسيًا من قِبل القوات السعودية والتحالف.

وأضاف السكان في تفاعلهم عبر وسائل التواصل: أن "تكرار محاولات الحوثي لاستهداف المدنيين يؤكد عدم مقدرته على مواجهة قوات التحالف العسكرية، ويثبت تخاذلهم وبؤسهم".

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، قد صرح بأنه وامتداداً لمحاولات تنفيذ العمليات الإرهابية من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية باستهداف المدنيين الأبرياء بمدينة (نجران) بعدد من الطائرات بدون طيار في (27 مايو 2020م) والعملية الإرهابية لاستهداف المدنيين الأبرياء بمدينة (خميس مشيط) بطائرتين بدون طيار في (01 يونيو 2020م)، فقد تمكنت -ولله الحمد- القوات المشتركة صباح اليوم السبت من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة (صعدة) باتجاه مدينة (نجران)، في محاولة متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء بمدينة (نجران)، وقد نتج عن ذلك إصابة بعض المدنيين بإصابات طفيفة نتيجة سقوط شظايا الصاروخ البالستي.