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الحجرف: استمرار الاعتداءات الحوثية تجاه المملكة يعكس تحدّي الميليشيا السافر للمجتمع الدولي

أمين "التعاون الخليجي": نتضامن مع السعودية وعلى الجميع تحمُّل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم

أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، استمرار استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية جنوب المملكة، بإطلاق صاروخيْن باليستييْن مستهدفة المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام للمجلس، أن استمرار هذه الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي تعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، ورفضها جميع المساعي الهادفة لإحلال السلام في اليمن، مطالباً المجتمع الدولي بتحمُّل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم تجاه ميليشيات الحوثي لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية.

وأشاد الحجرف، وفق صحيفة "الشرق الأوسط"، بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي ونجاحها في التصدّي لكل الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكداً تضامن ووقوف مجلس التعاون مع المملكة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

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الحجرف: استمرار الاعتداءات الحوثية تجاه المملكة يعكس تحدّي الميليشيا السافر للمجتمع الدولي
سبق

أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، استمرار استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية جنوب المملكة، بإطلاق صاروخيْن باليستييْن مستهدفة المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام للمجلس، أن استمرار هذه الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي تعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، ورفضها جميع المساعي الهادفة لإحلال السلام في اليمن، مطالباً المجتمع الدولي بتحمُّل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم تجاه ميليشيات الحوثي لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية.

وأشاد الحجرف، وفق صحيفة "الشرق الأوسط"، بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي ونجاحها في التصدّي لكل الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكداً تضامن ووقوف مجلس التعاون مع المملكة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442
10:36 AM

الحجرف: استمرار الاعتداءات الحوثية تجاه المملكة يعكس تحدّي الميليشيا السافر للمجتمع الدولي

أمين "التعاون الخليجي": نتضامن مع السعودية وعلى الجميع تحمُّل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، استمرار استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية جنوب المملكة، بإطلاق صاروخيْن باليستييْن مستهدفة المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام للمجلس، أن استمرار هذه الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي تعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، ورفضها جميع المساعي الهادفة لإحلال السلام في اليمن، مطالباً المجتمع الدولي بتحمُّل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم تجاه ميليشيات الحوثي لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية.

وأشاد الحجرف، وفق صحيفة "الشرق الأوسط"، بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي ونجاحها في التصدّي لكل الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكداً تضامن ووقوف مجلس التعاون مع المملكة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

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