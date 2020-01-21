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"القحطاني" يناقش مع السفير اللبناني مجالات التعاون المشترك في التنمية الإدارية

في مجالات التدريب والبحوث والاستشارات والتوثيق الإداري بمعهد الإدارة

استقبل مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني بمكتبه اليوم، سفير جمهورية لبنان لدى المملكة فوزي كبارة. وأطْلَع القحطاني؛ السفير اللبناني على مختلف نشاطات المعهد في مجالات التدريب، والبحوث، والاستشارات، والتوثيق الإداري.

بعد ذلك عقد مدير عام معهد الإدارة العامة اجتماعاً مع سفير جمهورية لبنان تم خلاله مناقشة أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجال التنمية الإدارية.

حضر الاستقبال نائب المدير العام للتقنية والمعلومات الدكتور عبدالعزيز القصير، ونائب المدير العام للتدريب الدكتور بدر الحربي، ونائب المدير العام للبحوث والاستشارات الدكتور عبدالرحمن العريفي.

الدكتور مشبب بن عايض القحطاني السفير اللبناني مجال التنمية الإدارية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"القحطاني" يناقش مع السفير اللبناني مجالات التعاون المشترك في التنمية الإدارية
سبق

استقبل مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني بمكتبه اليوم، سفير جمهورية لبنان لدى المملكة فوزي كبارة. وأطْلَع القحطاني؛ السفير اللبناني على مختلف نشاطات المعهد في مجالات التدريب، والبحوث، والاستشارات، والتوثيق الإداري.

بعد ذلك عقد مدير عام معهد الإدارة العامة اجتماعاً مع سفير جمهورية لبنان تم خلاله مناقشة أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجال التنمية الإدارية.

حضر الاستقبال نائب المدير العام للتقنية والمعلومات الدكتور عبدالعزيز القصير، ونائب المدير العام للتدريب الدكتور بدر الحربي، ونائب المدير العام للبحوث والاستشارات الدكتور عبدالرحمن العريفي.

21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
01:33 PM

"القحطاني" يناقش مع السفير اللبناني مجالات التعاون المشترك في التنمية الإدارية

في مجالات التدريب والبحوث والاستشارات والتوثيق الإداري بمعهد الإدارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني بمكتبه اليوم، سفير جمهورية لبنان لدى المملكة فوزي كبارة. وأطْلَع القحطاني؛ السفير اللبناني على مختلف نشاطات المعهد في مجالات التدريب، والبحوث، والاستشارات، والتوثيق الإداري.

بعد ذلك عقد مدير عام معهد الإدارة العامة اجتماعاً مع سفير جمهورية لبنان تم خلاله مناقشة أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجال التنمية الإدارية.

حضر الاستقبال نائب المدير العام للتقنية والمعلومات الدكتور عبدالعزيز القصير، ونائب المدير العام للتدريب الدكتور بدر الحربي، ونائب المدير العام للبحوث والاستشارات الدكتور عبدالرحمن العريفي.

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