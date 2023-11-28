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العاصفة "أروين" تقطع الكهرباء عن 240 ألف منزل ببريطانيا

الشركة المقدمة للخدمة: إعادة التيار إلى نحو 182 ألف مبنى

بلغ عدد المباني التي بقيت دون كهرباء بسبب العاصفة "أروين" في بريطانيا 240 ألف منزل على الأقل.

وقالت شركة "Northern Powergrid" البريطانية للكهرباء على صفحتها في "تويتر": "أدت العاصفة "أروين" إلى قطع الكهرباء عن نحو 240 ألفًا من زبائننا".

وأضافت في الوقت ذاته وفق روسيا اليوم أنه تم إعادة التيار الكهربائي إلى نحو 182 ألف مبنى.

وأفادت وسائل إعلام سابقًا بقطع الكهرباء عن 112 ألف منزل في شمال شرق بريطانيا ومنطقة يوركشر.

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العاصفة "أروين" تقطع الكهرباء عن 240 ألف منزل ببريطانيا
سبق

بلغ عدد المباني التي بقيت دون كهرباء بسبب العاصفة "أروين" في بريطانيا 240 ألف منزل على الأقل.

وقالت شركة "Northern Powergrid" البريطانية للكهرباء على صفحتها في "تويتر": "أدت العاصفة "أروين" إلى قطع الكهرباء عن نحو 240 ألفًا من زبائننا".

وأضافت في الوقت ذاته وفق روسيا اليوم أنه تم إعادة التيار الكهربائي إلى نحو 182 ألف مبنى.

وأفادت وسائل إعلام سابقًا بقطع الكهرباء عن 112 ألف منزل في شمال شرق بريطانيا ومنطقة يوركشر.

28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443
02:53 PM

العاصفة "أروين" تقطع الكهرباء عن 240 ألف منزل ببريطانيا

الشركة المقدمة للخدمة: إعادة التيار إلى نحو 182 ألف مبنى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بلغ عدد المباني التي بقيت دون كهرباء بسبب العاصفة "أروين" في بريطانيا 240 ألف منزل على الأقل.

وقالت شركة "Northern Powergrid" البريطانية للكهرباء على صفحتها في "تويتر": "أدت العاصفة "أروين" إلى قطع الكهرباء عن نحو 240 ألفًا من زبائننا".

وأضافت في الوقت ذاته وفق روسيا اليوم أنه تم إعادة التيار الكهربائي إلى نحو 182 ألف مبنى.

وأفادت وسائل إعلام سابقًا بقطع الكهرباء عن 112 ألف منزل في شمال شرق بريطانيا ومنطقة يوركشر.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,920
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,404
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,250
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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