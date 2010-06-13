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بلجيكا تدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي

دعت لاحترام القانون الإنساني الدولي وتنفيذ اتفاق الحديدة

أدانت مملكة بلجيكا اليوم الهجوم الإرهابي الذي قامت به مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران الذي استهدف مطار أبها الدولي، وأسفر عن إصابة 26 شخصًا.
وأعرب وزير الخارجية البلجيكي ديديه رايندرس في بيان ببروكسل عن تضامنه مع كل ضحايا الهجوم الإرهابي من قبل المليشيا الحوثية، داعياً إلى احترام القانون الإنساني الدولي وتنفيذ اتفاق الحديدة تحت رعاية الأمم المتحدة في اليمن.

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بلجيكا تدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي
سبق

أدانت مملكة بلجيكا اليوم الهجوم الإرهابي الذي قامت به مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران الذي استهدف مطار أبها الدولي، وأسفر عن إصابة 26 شخصًا.
وأعرب وزير الخارجية البلجيكي ديديه رايندرس في بيان ببروكسل عن تضامنه مع كل ضحايا الهجوم الإرهابي من قبل المليشيا الحوثية، داعياً إلى احترام القانون الإنساني الدولي وتنفيذ اتفاق الحديدة تحت رعاية الأمم المتحدة في اليمن.

13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
12:43 PM

بلجيكا تدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي

دعت لاحترام القانون الإنساني الدولي وتنفيذ اتفاق الحديدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدانت مملكة بلجيكا اليوم الهجوم الإرهابي الذي قامت به مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران الذي استهدف مطار أبها الدولي، وأسفر عن إصابة 26 شخصًا.
وأعرب وزير الخارجية البلجيكي ديديه رايندرس في بيان ببروكسل عن تضامنه مع كل ضحايا الهجوم الإرهابي من قبل المليشيا الحوثية، داعياً إلى احترام القانون الإنساني الدولي وتنفيذ اتفاق الحديدة تحت رعاية الأمم المتحدة في اليمن.

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