النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأهلي يبيع عقد الروماني نيكولاي ستانسيو

وافق مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس أحمد الصائغ على بيع عقد محترف الفريق الكروي الأول الروماني نيكولاي ستانسيو لفريق سلافيا براغ التشيكي.

وأعلن الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن انتقال اللاعب الروماني إلى فريق سلافيا براغ التشيكي.

وقدم مجلس الإدارة شكره للاعب على الفترة التي قضاها ضمن صفوف الفريق الأهلاوي، متمنيًا له التوفيق مع فريقه الجديد.

يُشار إلى أن اللاعب الروماني ارتدى قميص الأهلي في الانتقالات الشتوية الماضية في عقد يمتد لثلاث سنوات ونصف السنة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الأهلي يبيع عقد الروماني نيكولاي ستانسيو
سبق

وافق مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس أحمد الصائغ على بيع عقد محترف الفريق الكروي الأول الروماني نيكولاي ستانسيو لفريق سلافيا براغ التشيكي.

وأعلن الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن انتقال اللاعب الروماني إلى فريق سلافيا براغ التشيكي.

وقدم مجلس الإدارة شكره للاعب على الفترة التي قضاها ضمن صفوف الفريق الأهلاوي، متمنيًا له التوفيق مع فريقه الجديد.

يُشار إلى أن اللاعب الروماني ارتدى قميص الأهلي في الانتقالات الشتوية الماضية في عقد يمتد لثلاث سنوات ونصف السنة.

05 يوليو 2019 - 2 ذو القعدة 1440
12:12 AM

الأهلي يبيع عقد الروماني نيكولاي ستانسيو

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
327

وافق مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس أحمد الصائغ على بيع عقد محترف الفريق الكروي الأول الروماني نيكولاي ستانسيو لفريق سلافيا براغ التشيكي.

وأعلن الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن انتقال اللاعب الروماني إلى فريق سلافيا براغ التشيكي.

وقدم مجلس الإدارة شكره للاعب على الفترة التي قضاها ضمن صفوف الفريق الأهلاوي، متمنيًا له التوفيق مع فريقه الجديد.

يُشار إلى أن اللاعب الروماني ارتدى قميص الأهلي في الانتقالات الشتوية الماضية في عقد يمتد لثلاث سنوات ونصف السنة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,620
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,457
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,836
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,404

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة