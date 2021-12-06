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وزير العدل يؤكد أهمية الاستفادة من دراسة آثار الجائحة على الإجراءات القضائية

منوهًا ببذل الجهود لتبادل التعاون والخبرات حيال الإجراءات المتخذة لتقليل آثارها

أكد وزير العدل الرئيس الفخري لمجلس وزراء العدل العرب الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أهمية الاستفادة من دراسة آثار الجائحة على الإجراءات القانونية والقضائية.

وقال الوزير الصمعاني خلال مشاركته اليوم في الدورة الـ37 لمجلس وزراء العدل العرب التي عُقِدت اليوم بالجامعة العربية: "نلتقي هذا العام بعد ما واجهناه خلال المدة الماضية من ظروف صعبة واجهت العالم جراء ما تسببت به جائحة كورونا من ظروف وإجراءات استثنائية على العالم أجمع؛ وإنه لمن المهم لمجلسنا هذا الاستفادة من دراسة آثار الجائحة على الإجراءات القانونية والقضائية؛ وبذل الجهود لتبادل التعاون والخبرات حيال الإجراءات المتخذة لتقليل آثار الجائحة، والاستفادة من تجربتها في تطوير الإجراءات العدلية".

وأوضح وزير العدل أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن عدداً من الموضوعات ذات الأهمية القانونية والقضائية التي تستوجب مزيداً من الدراسة بما يتوافق مع أهمية تلك الموضوعات.

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وزير العدل يؤكد أهمية الاستفادة من دراسة آثار الجائحة على الإجراءات القضائية
سبق

أكد وزير العدل الرئيس الفخري لمجلس وزراء العدل العرب الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أهمية الاستفادة من دراسة آثار الجائحة على الإجراءات القانونية والقضائية.

وقال الوزير الصمعاني خلال مشاركته اليوم في الدورة الـ37 لمجلس وزراء العدل العرب التي عُقِدت اليوم بالجامعة العربية: "نلتقي هذا العام بعد ما واجهناه خلال المدة الماضية من ظروف صعبة واجهت العالم جراء ما تسببت به جائحة كورونا من ظروف وإجراءات استثنائية على العالم أجمع؛ وإنه لمن المهم لمجلسنا هذا الاستفادة من دراسة آثار الجائحة على الإجراءات القانونية والقضائية؛ وبذل الجهود لتبادل التعاون والخبرات حيال الإجراءات المتخذة لتقليل آثار الجائحة، والاستفادة من تجربتها في تطوير الإجراءات العدلية".

وأوضح وزير العدل أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن عدداً من الموضوعات ذات الأهمية القانونية والقضائية التي تستوجب مزيداً من الدراسة بما يتوافق مع أهمية تلك الموضوعات.

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
05:15 PM

وزير العدل يؤكد أهمية الاستفادة من دراسة آثار الجائحة على الإجراءات القضائية

منوهًا ببذل الجهود لتبادل التعاون والخبرات حيال الإجراءات المتخذة لتقليل آثارها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد وزير العدل الرئيس الفخري لمجلس وزراء العدل العرب الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أهمية الاستفادة من دراسة آثار الجائحة على الإجراءات القانونية والقضائية.

وقال الوزير الصمعاني خلال مشاركته اليوم في الدورة الـ37 لمجلس وزراء العدل العرب التي عُقِدت اليوم بالجامعة العربية: "نلتقي هذا العام بعد ما واجهناه خلال المدة الماضية من ظروف صعبة واجهت العالم جراء ما تسببت به جائحة كورونا من ظروف وإجراءات استثنائية على العالم أجمع؛ وإنه لمن المهم لمجلسنا هذا الاستفادة من دراسة آثار الجائحة على الإجراءات القانونية والقضائية؛ وبذل الجهود لتبادل التعاون والخبرات حيال الإجراءات المتخذة لتقليل آثار الجائحة، والاستفادة من تجربتها في تطوير الإجراءات العدلية".

وأوضح وزير العدل أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن عدداً من الموضوعات ذات الأهمية القانونية والقضائية التي تستوجب مزيداً من الدراسة بما يتوافق مع أهمية تلك الموضوعات.

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