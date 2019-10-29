النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدير جامعة نجران: النظام الجديد للجامعات يواكب الرؤية ويقود نحو الإبداع والابتكار

قال إن ما يقدمه من فرص تعليمية عالية ومصادر استثمارية تخدم الجامعات

رفع مدير جامعة نجران الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله-، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، ولوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بمناسبة إقرار النظام الجديد للجامعات، وما يقدمه من فرص تعليمية عالية، ومصادر استثمارية تخدم الجامعات.

وأكد الدكتور "السبيعي" أن النظام الجديد سيسهم في جودة الإنتاجية في جميع الجوانب التعليمية والبحثية والإدارية في الجامعات، مشيراً إلى إتاحة النظام الجديد لمنح الجامعات فرصاً أكبر في بناء مواردها المادية من خلال السماح لها بالاستثمار.

وأضاف مدير الجامعة أن النظام وضع الجامعات أمام فرصٍ تطويرية متعددة منها ما يتعلق بفتح فروع لها في دول أخرى، وهو ما يسهم في جودة الأداء للجامعات، واكتساب الخبرات العالمية، وزيادة دخل الموارد المالية.

وبين الدكتور "السبيعي" أن "هذا النظام يواكب الرؤية العظيمة للمملكة 2030، والتي أصبحنا نلامس أثرها ودورها الكبير من خلال النمو في جميع المجالات، بما في ذلك التعليم الذي يُعدّ أحد ركائزها الأساسية؛ كونها تستثمر ليتميز أبناء الوطن في بنائه من خلال مخرجات الجامعات وجودة التعليم".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مدير جامعة نجران: النظام الجديد للجامعات يواكب الرؤية ويقود نحو الإبداع والابتكار
سبق

رفع مدير جامعة نجران الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله-، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، ولوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بمناسبة إقرار النظام الجديد للجامعات، وما يقدمه من فرص تعليمية عالية، ومصادر استثمارية تخدم الجامعات.

وأكد الدكتور "السبيعي" أن النظام الجديد سيسهم في جودة الإنتاجية في جميع الجوانب التعليمية والبحثية والإدارية في الجامعات، مشيراً إلى إتاحة النظام الجديد لمنح الجامعات فرصاً أكبر في بناء مواردها المادية من خلال السماح لها بالاستثمار.

وأضاف مدير الجامعة أن النظام وضع الجامعات أمام فرصٍ تطويرية متعددة منها ما يتعلق بفتح فروع لها في دول أخرى، وهو ما يسهم في جودة الأداء للجامعات، واكتساب الخبرات العالمية، وزيادة دخل الموارد المالية.

وبين الدكتور "السبيعي" أن "هذا النظام يواكب الرؤية العظيمة للمملكة 2030، والتي أصبحنا نلامس أثرها ودورها الكبير من خلال النمو في جميع المجالات، بما في ذلك التعليم الذي يُعدّ أحد ركائزها الأساسية؛ كونها تستثمر ليتميز أبناء الوطن في بنائه من خلال مخرجات الجامعات وجودة التعليم".

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
11:56 PM

مدير جامعة نجران: النظام الجديد للجامعات يواكب الرؤية ويقود نحو الإبداع والابتكار

قال إن ما يقدمه من فرص تعليمية عالية ومصادر استثمارية تخدم الجامعات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
0
86

رفع مدير جامعة نجران الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله-، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، ولوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بمناسبة إقرار النظام الجديد للجامعات، وما يقدمه من فرص تعليمية عالية، ومصادر استثمارية تخدم الجامعات.

وأكد الدكتور "السبيعي" أن النظام الجديد سيسهم في جودة الإنتاجية في جميع الجوانب التعليمية والبحثية والإدارية في الجامعات، مشيراً إلى إتاحة النظام الجديد لمنح الجامعات فرصاً أكبر في بناء مواردها المادية من خلال السماح لها بالاستثمار.

وأضاف مدير الجامعة أن النظام وضع الجامعات أمام فرصٍ تطويرية متعددة منها ما يتعلق بفتح فروع لها في دول أخرى، وهو ما يسهم في جودة الأداء للجامعات، واكتساب الخبرات العالمية، وزيادة دخل الموارد المالية.

وبين الدكتور "السبيعي" أن "هذا النظام يواكب الرؤية العظيمة للمملكة 2030، والتي أصبحنا نلامس أثرها ودورها الكبير من خلال النمو في جميع المجالات، بما في ذلك التعليم الذي يُعدّ أحد ركائزها الأساسية؛ كونها تستثمر ليتميز أبناء الوطن في بنائه من خلال مخرجات الجامعات وجودة التعليم".

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,131
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,747
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,205
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,372

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت
متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

عبدالغني الشيخ
القائد الحكومي والتأثير المحدود

القائد الحكومي والتأثير المحدود

يحيى فقيهي
هلال آسيا لنـا

هلال آسيا لنـا

محمد الصيـعري
هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

عبدالرحمن القحطاني
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي
الإسكان ورؤية 2030

الإسكان ورؤية 2030

سارة عفتان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة