17546 خدمة و44 جلسة شبه قضائية قدمتها "الملكية الفكرية" عن بُعد

قدمت 19990 نشاطًا مختلفًا عبر المنصات الافتراضية

قدمت الهيئة السعودية للملكية الفكرية 19990 نشاطًا مختلفًا عبر المنصات الافتراضية من قِبل المختصين بالهيئة، و17546 خدمة إلكترونية لعملائها من الأفراد والمؤسسات منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، التي جاء من أبرزها عقد ٤٤ جلسة للجان شبه القضائية للفصل في انتهاكات حقوق الملكية الفكرية، إضافة إلى تقديم دورات تدريبية لأكثر من ٥٠٠ مستفيد من ٢٨ جهة من القطاعَيْن الحكومي والخاص.

وبحسب تقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية، فقد احتلت السعودية مركزًا ضمن الدول العشر الأولى على مستوى العالم في الاستفادة من دورات المنظمة والتعليم عن بُعد بمقدار 1445 متدربًا ومتدربة خلال الفترة من شهر يناير 2020م حتى شهر مايو 2020م.

وأكدت الهيئة أنها منذ بداية الفترة التي أعلنت فيها السعودية الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، والعمل عن بعد، استقبلت مجموعة من الطلبات المتعلقة بالتسجيل والفحص والتعديل لمجالات الملكية الفكرية التي تم التعامل معها، تمثلت في 9331 خدمة للعلامات التجارية، و2452 خدمة لبراءات الاختراع، و948 خدمة للنماذج الصناعية، و423 خدمة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وأوضحت الهيئة أن عدد العملاء الذين تم استقبال طلباتهم من خلال الهيئة بلغ 38،293 حالة من خلال التواصل المباشر عبر المكالمات الهاتفية، أو عبر البريد الإلكتروني، وبوابة الدعم من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة saip.gov.sa.

يُذكر أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية اتخذت منذ بداية جائحة كورونا مجموعة من المبادرات لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية لعملائها، تمثلت في تمديد المُهل النظامية للخدمات المقدمة لمقدمي طلبات الملكية الفكرية من تاريخ 10 رمضان 1441هـ الموافق 3 مايو 2020م حتى يوم السبت 7 شوال 1441هـ الموافق 30 مايو 2020م، لكل من براءات الاختراع والنماذج الصناعية والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والعلامات التجارية.

وشمل التمديد استكمال متطلبات التقديم أو الردود ذات العلاقة بإجراءات المنح أو التسجيل أو التعديل لمجالات الملكية الفكرية كافة، والمقابل المالي السنوي، إضافة إلى استلام أصول المستندات المصدقة من الجهات المعنية.