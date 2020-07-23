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"النيابة العامة" تحقق في قضية إيواء مجموعة من الأطفال مجهولي الهوية

في شقة سكنية تملكها سيدة آسيوية تمتهن توليد المخالفات ورعاية أطفالهن

تحقق النيابة العامة في قضية إيواء مجموعة من الأطفال مجهولي الهوية، في إحدى الشقق السكنية بجدة، بعد أن تم إيقاف عددٍ من المتهمين على خلفية هذه القضية.

وتفصيلاً، قال المتحدث الرسمي للنيابة العامة الدكتور ماجد الدسيماني، في مداخلة هاتفية على قناة الإخبارية السعودية: "دائرة النيابة العامة في جدة تحقق حاليًا في قضية تتعلق بشقة سكنية تعود ملكيتها لسيدة آسيوية، حيث عثرت الأجهزة الأمنية داخل الشقة على مجموعة من الأطفال من جنسيات عربية، مجهولي الهوية".

وأضاف أن "تحقيقات النيابة ما تزال قائمة، والمؤشرات الأولية تدل على أن هذه السيدة تمتهن توليد المقيمات غير النظاميات، وتقوم برعاية هؤلاء الأطفال في غياب أمهاتهم للعمل".

وتابع: "الأطفال حاليًا تحت الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة، والتحقيقات مستمرة".

https://twitter.com/alekhbariyatv/status/1286372680984395781

النيابة العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"النيابة العامة" تحقق في قضية إيواء مجموعة من الأطفال مجهولي الهوية
سبق

تحقق النيابة العامة في قضية إيواء مجموعة من الأطفال مجهولي الهوية، في إحدى الشقق السكنية بجدة، بعد أن تم إيقاف عددٍ من المتهمين على خلفية هذه القضية.

وتفصيلاً، قال المتحدث الرسمي للنيابة العامة الدكتور ماجد الدسيماني، في مداخلة هاتفية على قناة الإخبارية السعودية: "دائرة النيابة العامة في جدة تحقق حاليًا في قضية تتعلق بشقة سكنية تعود ملكيتها لسيدة آسيوية، حيث عثرت الأجهزة الأمنية داخل الشقة على مجموعة من الأطفال من جنسيات عربية، مجهولي الهوية".

وأضاف أن "تحقيقات النيابة ما تزال قائمة، والمؤشرات الأولية تدل على أن هذه السيدة تمتهن توليد المقيمات غير النظاميات، وتقوم برعاية هؤلاء الأطفال في غياب أمهاتهم للعمل".

وتابع: "الأطفال حاليًا تحت الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة، والتحقيقات مستمرة".

https://twitter.com/alekhbariyatv/status/1286372680984395781

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
11:04 PM

"النيابة العامة" تحقق في قضية إيواء مجموعة من الأطفال مجهولي الهوية

في شقة سكنية تملكها سيدة آسيوية تمتهن توليد المخالفات ورعاية أطفالهن

A A A
ذياب الشمري - الرياض
1
4,548

تحقق النيابة العامة في قضية إيواء مجموعة من الأطفال مجهولي الهوية، في إحدى الشقق السكنية بجدة، بعد أن تم إيقاف عددٍ من المتهمين على خلفية هذه القضية.

وتفصيلاً، قال المتحدث الرسمي للنيابة العامة الدكتور ماجد الدسيماني، في مداخلة هاتفية على قناة الإخبارية السعودية: "دائرة النيابة العامة في جدة تحقق حاليًا في قضية تتعلق بشقة سكنية تعود ملكيتها لسيدة آسيوية، حيث عثرت الأجهزة الأمنية داخل الشقة على مجموعة من الأطفال من جنسيات عربية، مجهولي الهوية".

وأضاف أن "تحقيقات النيابة ما تزال قائمة، والمؤشرات الأولية تدل على أن هذه السيدة تمتهن توليد المقيمات غير النظاميات، وتقوم برعاية هؤلاء الأطفال في غياب أمهاتهم للعمل".

وتابع: "الأطفال حاليًا تحت الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة، والتحقيقات مستمرة".

https://twitter.com/alekhbariyatv/status/1286372680984395781

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