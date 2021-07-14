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"الأرصاد": طقس صحو على مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة

توقع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات المقبلة، أن تكون حالة الطقس (صحواً) على مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة.

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 35 درجة, والرياح شمالية غربية تتحول ليلاً شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 40-15كم/ساعة، قد تصل لأكثر من ذلك، فيما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 39، بينما بلغت درجة الحرارة في جدة 33، والرياح شمالية إلى شمالية غربية.

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"الأرصاد": طقس صحو على مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة
سبق

توقع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات المقبلة، أن تكون حالة الطقس (صحواً) على مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة.

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 35 درجة, والرياح شمالية غربية تتحول ليلاً شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 40-15كم/ساعة، قد تصل لأكثر من ذلك، فيما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 39، بينما بلغت درجة الحرارة في جدة 33، والرياح شمالية إلى شمالية غربية.

14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
11:30 PM

"الأرصاد": طقس صحو على مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - منى
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توقع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات المقبلة، أن تكون حالة الطقس (صحواً) على مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة.

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 35 درجة, والرياح شمالية غربية تتحول ليلاً شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 40-15كم/ساعة، قد تصل لأكثر من ذلك، فيما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 39، بينما بلغت درجة الحرارة في جدة 33، والرياح شمالية إلى شمالية غربية.

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