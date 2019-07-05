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"الأرصاد": يستمر نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على "الشرقية" والرياض يمتد إلى نجران

تحد من مدى الرؤية الأفقية .. وتكوُّن سحب رعدية ممطرة على المرتفعات

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتَي الشرقية والرياض؛ يمتد إلى منطقة نجران، في حين يتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات الطائف.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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"الأرصاد": يستمر نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على "الشرقية" والرياض يمتد إلى نجران
سبق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتَي الشرقية والرياض؛ يمتد إلى منطقة نجران، في حين يتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات الطائف.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

05 يوليو 2019 - 2 ذو القعدة 1440
01:00 PM

"الأرصاد": يستمر نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على "الشرقية" والرياض يمتد إلى نجران

تحد من مدى الرؤية الأفقية .. وتكوُّن سحب رعدية ممطرة على المرتفعات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتَي الشرقية والرياض؛ يمتد إلى منطقة نجران، في حين يتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات الطائف.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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