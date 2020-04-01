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أكثر من 250 طبيبًا سعوديًّا يقررون البقاء في فرنسا للمساعدة في مكافحة كورونا

سفارة باريس: يشاركون في برنامج التخصص الفرنسي- السعودي.. روابط قوية

كشفت السفارة الفرنسية في الرياض، أن أكثر من 250 طبيبًا سعوديًّا يساعدون زملاءهم الفرنسيين في مكافحة كورونا.

وتفصيلًا قالت السفارة: قرر أكثر من ٢٥٠ طبيبًا سعوديًّا يشاركون في برنامج التخصص الفرنسي- السعودي، البقاء في فرنسا من أجل مساعدة زملائهم في مكافحة #جائحة_كوفيد١٩.

وأضافت السفارة: هناك روابط تعاون قوية للغاية ومحل تقدير. شكرًا لتضامنكم أيها الأطباء الأعزاء.

وكانت فرنسا قد أعلنت، أمس الثلاثاء، تسجيل 499 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة على أراضيها جراء وباء فيروس كورونا المستجد؛ لتبلغ بذلك حصيلة الوفيات الإجمالية 3523 حالة.

وعدد حالات الإصابة ارتفع إلى 52128 بزيادة 17% خلال 24 ساعة.

فيروس كورونا الجديد فرنسا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أكثر من 250 طبيبًا سعوديًّا يقررون البقاء في فرنسا للمساعدة في مكافحة كورونا
سبق

كشفت السفارة الفرنسية في الرياض، أن أكثر من 250 طبيبًا سعوديًّا يساعدون زملاءهم الفرنسيين في مكافحة كورونا.

وتفصيلًا قالت السفارة: قرر أكثر من ٢٥٠ طبيبًا سعوديًّا يشاركون في برنامج التخصص الفرنسي- السعودي، البقاء في فرنسا من أجل مساعدة زملائهم في مكافحة #جائحة_كوفيد١٩.

وأضافت السفارة: هناك روابط تعاون قوية للغاية ومحل تقدير. شكرًا لتضامنكم أيها الأطباء الأعزاء.

وكانت فرنسا قد أعلنت، أمس الثلاثاء، تسجيل 499 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة على أراضيها جراء وباء فيروس كورونا المستجد؛ لتبلغ بذلك حصيلة الوفيات الإجمالية 3523 حالة.

وعدد حالات الإصابة ارتفع إلى 52128 بزيادة 17% خلال 24 ساعة.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
01:08 PM
اخر تعديل
01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
01:54 PM

أكثر من 250 طبيبًا سعوديًّا يقررون البقاء في فرنسا للمساعدة في مكافحة كورونا

سفارة باريس: يشاركون في برنامج التخصص الفرنسي- السعودي.. روابط قوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,928

كشفت السفارة الفرنسية في الرياض، أن أكثر من 250 طبيبًا سعوديًّا يساعدون زملاءهم الفرنسيين في مكافحة كورونا.

وتفصيلًا قالت السفارة: قرر أكثر من ٢٥٠ طبيبًا سعوديًّا يشاركون في برنامج التخصص الفرنسي- السعودي، البقاء في فرنسا من أجل مساعدة زملائهم في مكافحة #جائحة_كوفيد١٩.

وأضافت السفارة: هناك روابط تعاون قوية للغاية ومحل تقدير. شكرًا لتضامنكم أيها الأطباء الأعزاء.

وكانت فرنسا قد أعلنت، أمس الثلاثاء، تسجيل 499 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة على أراضيها جراء وباء فيروس كورونا المستجد؛ لتبلغ بذلك حصيلة الوفيات الإجمالية 3523 حالة.

وعدد حالات الإصابة ارتفع إلى 52128 بزيادة 17% خلال 24 ساعة.

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