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إصابتان و5 حالات تعافٍ جديدة من كورونا في الطائف خلال 24 ساعة

المحافظة سجلت انخفاضاً ملحوظاً.. وتسجيل وفاة واحدة

تواصل الطائف تسجيل انخفاض ملحوظ في أعداد الإصابة بفيروس كورونا من خلال القائمة اليومية التي تعلنها وزارة الصحة، حيث تم الإعلان عن حالتي إصابة رُصدت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في حين انخفضَت أعداد المتعافين، حيث رُصد خلال نفس الفترة خمس حالات تعافٍ جديدة.

وبلغَ إجمالي المُصابين بفيروس كورونا في الطائف منذُ بدء الجائحة وحتى اليوم 11.002 حالة إصابة، كما بلغت حالات التعافي 10.655، في الوقت الذي تم تسجيل حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي المتوفين من فيروس كورونا إلى 222 وفاة رحمهم الله.

يشار إلى أن هناك 125 حالة تعتبر نشطة، وما زالوا يتلقون الرعاية الطبية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إصابتان و5 حالات تعافٍ جديدة من كورونا في الطائف خلال 24 ساعة
سبق

تواصل الطائف تسجيل انخفاض ملحوظ في أعداد الإصابة بفيروس كورونا من خلال القائمة اليومية التي تعلنها وزارة الصحة، حيث تم الإعلان عن حالتي إصابة رُصدت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في حين انخفضَت أعداد المتعافين، حيث رُصد خلال نفس الفترة خمس حالات تعافٍ جديدة.

وبلغَ إجمالي المُصابين بفيروس كورونا في الطائف منذُ بدء الجائحة وحتى اليوم 11.002 حالة إصابة، كما بلغت حالات التعافي 10.655، في الوقت الذي تم تسجيل حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي المتوفين من فيروس كورونا إلى 222 وفاة رحمهم الله.

يشار إلى أن هناك 125 حالة تعتبر نشطة، وما زالوا يتلقون الرعاية الطبية.

28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442
06:49 PM

إصابتان و5 حالات تعافٍ جديدة من كورونا في الطائف خلال 24 ساعة

المحافظة سجلت انخفاضاً ملحوظاً.. وتسجيل وفاة واحدة

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فهد العتيبي - الطائف
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تواصل الطائف تسجيل انخفاض ملحوظ في أعداد الإصابة بفيروس كورونا من خلال القائمة اليومية التي تعلنها وزارة الصحة، حيث تم الإعلان عن حالتي إصابة رُصدت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في حين انخفضَت أعداد المتعافين، حيث رُصد خلال نفس الفترة خمس حالات تعافٍ جديدة.

وبلغَ إجمالي المُصابين بفيروس كورونا في الطائف منذُ بدء الجائحة وحتى اليوم 11.002 حالة إصابة، كما بلغت حالات التعافي 10.655، في الوقت الذي تم تسجيل حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي المتوفين من فيروس كورونا إلى 222 وفاة رحمهم الله.

يشار إلى أن هناك 125 حالة تعتبر نشطة، وما زالوا يتلقون الرعاية الطبية.

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