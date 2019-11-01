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شاهد.. "الودعاني" و"الخبراني" ينضمان لكتيبة شهداء الوطن والجموع تودعهما

استشهدا في الحد الجنوبي وذووهما يعبرون عن فخرهم

أدى وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية محمد بن عبدالله الخليوي وجمع من المصلين، بعد صلاة الجمعة اليوم بجامع الراجحي بالعارضة، صلاة الميت على الشهيد الجندي أول سلطان يحيى محمد الودعاني، أحد منسوبي حرس الحدود الذي استشهد خلال أداء عمله دفاعاً عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

كما قدم وكيل الإمارة للشؤون الأمنية، التعازي، لوالد وأسرة شهيد الواجب، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وفي سياق متصل، أدى وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي وجموع من المصلين، بعد صلاة العصر اليوم بجامع أبو بكر الصديق بإسكان العارضة، صلاة الميت على الشهيد الجندي أول عبدالرحمن يحيى محمد الخبراني، أحد منسوبي حرس الحدود الذي استشهد خلال أداء عمله دفاعاً عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان.

ومن جانبهما، عبر ذوو الشهيدين "الودعاني" و"الخبراني" عن فخرهم واعتزازهم باستشهادهما -رحمهما الله- في ميادين الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وأدى الصلاة على الشهيدين وكيل محافظة العارضة يحيى بن جبريل الحكمي وعدد من المشايخ وأهالي المحافظة وزملاء الشهيدين.

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شاهد.. "الودعاني" و"الخبراني" ينضمان لكتيبة شهداء الوطن والجموع تودعهما
سبق

أدى وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية محمد بن عبدالله الخليوي وجمع من المصلين، بعد صلاة الجمعة اليوم بجامع الراجحي بالعارضة، صلاة الميت على الشهيد الجندي أول سلطان يحيى محمد الودعاني، أحد منسوبي حرس الحدود الذي استشهد خلال أداء عمله دفاعاً عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

كما قدم وكيل الإمارة للشؤون الأمنية، التعازي، لوالد وأسرة شهيد الواجب، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وفي سياق متصل، أدى وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي وجموع من المصلين، بعد صلاة العصر اليوم بجامع أبو بكر الصديق بإسكان العارضة، صلاة الميت على الشهيد الجندي أول عبدالرحمن يحيى محمد الخبراني، أحد منسوبي حرس الحدود الذي استشهد خلال أداء عمله دفاعاً عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان.

ومن جانبهما، عبر ذوو الشهيدين "الودعاني" و"الخبراني" عن فخرهم واعتزازهم باستشهادهما -رحمهما الله- في ميادين الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وأدى الصلاة على الشهيدين وكيل محافظة العارضة يحيى بن جبريل الحكمي وعدد من المشايخ وأهالي المحافظة وزملاء الشهيدين.

01 نوفمبر 2019 - 4 ربيع الأول 1441
06:48 PM

شاهد.. "الودعاني" و"الخبراني" ينضمان لكتيبة شهداء الوطن والجموع تودعهما

استشهدا في الحد الجنوبي وذووهما يعبرون عن فخرهم

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قاسم الخبراني - جازان
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أدى وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية محمد بن عبدالله الخليوي وجمع من المصلين، بعد صلاة الجمعة اليوم بجامع الراجحي بالعارضة، صلاة الميت على الشهيد الجندي أول سلطان يحيى محمد الودعاني، أحد منسوبي حرس الحدود الذي استشهد خلال أداء عمله دفاعاً عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

كما قدم وكيل الإمارة للشؤون الأمنية، التعازي، لوالد وأسرة شهيد الواجب، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وفي سياق متصل، أدى وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي وجموع من المصلين، بعد صلاة العصر اليوم بجامع أبو بكر الصديق بإسكان العارضة، صلاة الميت على الشهيد الجندي أول عبدالرحمن يحيى محمد الخبراني، أحد منسوبي حرس الحدود الذي استشهد خلال أداء عمله دفاعاً عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان.

ومن جانبهما، عبر ذوو الشهيدين "الودعاني" و"الخبراني" عن فخرهم واعتزازهم باستشهادهما -رحمهما الله- في ميادين الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وأدى الصلاة على الشهيدين وكيل محافظة العارضة يحيى بن جبريل الحكمي وعدد من المشايخ وأهالي المحافظة وزملاء الشهيدين.

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