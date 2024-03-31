جماهير النصر والهلال يكملان استعداداتهما للمباراة بـ"تيفو"

تواصلت الاستعدادات الجماهيرية للمواجهة المرتقبة بين فريقي النصر والهلال والتي ستجمعهما عند الثامنة وأربعين دقيقة من مساء اليوم ضمن الجولة 25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتهى مجلس الجمهور في الناديين من ترتيب التيفو الذي سيرفعه الجمهور لحظة دخول لاعبي الفريقين إلى أرضية الملعب قبل انطلاقة المباراة.

النصر والذي يمتلك نسبة 70% من المقاعد بحكم أن المباراة تقام على ملعبه، فقد أعلن عن وضع تيفو خلف المرمى يحمل عبارة victory.

اما الهلال والذي سيكتفي بالمقاعد المتبقية والتي تشكل 30% فسيضع عبارة blue wave.

يذكر أن تذاكر المباراة نفدت بالكامل عصر الأمس، حيث تشكل هذه المباراة منعطفاً هاماً نحو الحصول على اللقب، إذ يتصدر الهلال الترتيب بفارق نقطتين عن النصر الثاني، وذلك قبل خمس ست جولات من نهاية الدوري بما فيها مباراة الليلة.