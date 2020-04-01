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مداهمة في عارضة جازان تطيح بحلاقيْن اثنين حوّلا سكنهما لصالون

عثر على أدوات حلاقة وأمواس غير صالحة وتستخدم لأكثر من شخص

أوقعت بلدية محافظة العارضة شرق منطقة جازان -ممثلة في إدارة الرقابة الصحية- بوافدين من جنسية عربية خالَفَا قرار إغلاق صالونات الحلاقة واتخذا من سكنهما مقرًّا لاستقبال الزبائن، في مداهمة نفّذتها اليوم ضمن جولاتها التفتيشية المستمرة بالتعاون مع الجهات الأمنية.

وتشير المعلومات إلى أن أحد الحلاقين مجهول الهوية، وبتفتيش مقر سكنهما عُثِر على أدوات حلاقة وأمواس غير صالحة وتُستخدم لأكثر من شخص؛ وهو ما يشكّل خطرًا جسيمًا يهدد بنقل الأمراض والفيروسات؛ في مخالفة واضحة وصريحة للتعليمات.

وقد تم اتخاذ اللازم بحقهما، وإحالة الملف للجهات المختصة لإكمال التحقيق في عدم التزامهما بقرار إغلاق صالونات الحلاقة تزامنًا مع أزمة فيروس كورونا، الذي اتخذته الجهات الرسمية كإجراء لمنع انتقال العدوى.

وكانت النيابة العامة قد شددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية للاحتراز من فيروس كورونا، وبيّنت أن مخالفة ذلك توجب المساءلة الجزائية بجانب مطالبة المحكمة المختصة بإيقاع عقوبة تعزيرية بحق الجاني.

من جهته أكد رئيس بلدية العارضة سعيد جبران التليدي، أن فِرَق البلدية بمختلف تخصصاتها تعمل ميدانيًّا بشكل مستمر على مدار الساعة؛ في متابعة جميع المحلات موضحًا أنه يمكن لمن يرغب من المواطنين والمقيمين في تقديم بلاغ عن أي ملاحظة؛ التقديم عن طريق منصة البلاغات ٩٤٠، ونحن في خدمتهم جميعًا.

بلدية محافظة العارضة منطقة جازان إغلاق صالونات الحلاقة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مداهمة في عارضة جازان تطيح بحلاقيْن اثنين حوّلا سكنهما لصالون
سبق

أوقعت بلدية محافظة العارضة شرق منطقة جازان -ممثلة في إدارة الرقابة الصحية- بوافدين من جنسية عربية خالَفَا قرار إغلاق صالونات الحلاقة واتخذا من سكنهما مقرًّا لاستقبال الزبائن، في مداهمة نفّذتها اليوم ضمن جولاتها التفتيشية المستمرة بالتعاون مع الجهات الأمنية.

وتشير المعلومات إلى أن أحد الحلاقين مجهول الهوية، وبتفتيش مقر سكنهما عُثِر على أدوات حلاقة وأمواس غير صالحة وتُستخدم لأكثر من شخص؛ وهو ما يشكّل خطرًا جسيمًا يهدد بنقل الأمراض والفيروسات؛ في مخالفة واضحة وصريحة للتعليمات.

وقد تم اتخاذ اللازم بحقهما، وإحالة الملف للجهات المختصة لإكمال التحقيق في عدم التزامهما بقرار إغلاق صالونات الحلاقة تزامنًا مع أزمة فيروس كورونا، الذي اتخذته الجهات الرسمية كإجراء لمنع انتقال العدوى.

وكانت النيابة العامة قد شددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية للاحتراز من فيروس كورونا، وبيّنت أن مخالفة ذلك توجب المساءلة الجزائية بجانب مطالبة المحكمة المختصة بإيقاع عقوبة تعزيرية بحق الجاني.

من جهته أكد رئيس بلدية العارضة سعيد جبران التليدي، أن فِرَق البلدية بمختلف تخصصاتها تعمل ميدانيًّا بشكل مستمر على مدار الساعة؛ في متابعة جميع المحلات موضحًا أنه يمكن لمن يرغب من المواطنين والمقيمين في تقديم بلاغ عن أي ملاحظة؛ التقديم عن طريق منصة البلاغات ٩٤٠، ونحن في خدمتهم جميعًا.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
10:47 AM

مداهمة في عارضة جازان تطيح بحلاقيْن اثنين حوّلا سكنهما لصالون

عثر على أدوات حلاقة وأمواس غير صالحة وتستخدم لأكثر من شخص

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قاسم الخبراني - جازان
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أوقعت بلدية محافظة العارضة شرق منطقة جازان -ممثلة في إدارة الرقابة الصحية- بوافدين من جنسية عربية خالَفَا قرار إغلاق صالونات الحلاقة واتخذا من سكنهما مقرًّا لاستقبال الزبائن، في مداهمة نفّذتها اليوم ضمن جولاتها التفتيشية المستمرة بالتعاون مع الجهات الأمنية.

وتشير المعلومات إلى أن أحد الحلاقين مجهول الهوية، وبتفتيش مقر سكنهما عُثِر على أدوات حلاقة وأمواس غير صالحة وتُستخدم لأكثر من شخص؛ وهو ما يشكّل خطرًا جسيمًا يهدد بنقل الأمراض والفيروسات؛ في مخالفة واضحة وصريحة للتعليمات.

وقد تم اتخاذ اللازم بحقهما، وإحالة الملف للجهات المختصة لإكمال التحقيق في عدم التزامهما بقرار إغلاق صالونات الحلاقة تزامنًا مع أزمة فيروس كورونا، الذي اتخذته الجهات الرسمية كإجراء لمنع انتقال العدوى.

وكانت النيابة العامة قد شددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية للاحتراز من فيروس كورونا، وبيّنت أن مخالفة ذلك توجب المساءلة الجزائية بجانب مطالبة المحكمة المختصة بإيقاع عقوبة تعزيرية بحق الجاني.

من جهته أكد رئيس بلدية العارضة سعيد جبران التليدي، أن فِرَق البلدية بمختلف تخصصاتها تعمل ميدانيًّا بشكل مستمر على مدار الساعة؛ في متابعة جميع المحلات موضحًا أنه يمكن لمن يرغب من المواطنين والمقيمين في تقديم بلاغ عن أي ملاحظة؛ التقديم عن طريق منصة البلاغات ٩٤٠، ونحن في خدمتهم جميعًا.

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