ودَعت الأمانة، أصحاب الأراضي المتعارضة مع مخطط مصانع الأجور بمنطقتي المسفلة والشوقية (حي الرصيفة سابقاً)، إلى مراجعة بلدية المنطقة التابعة لها؛ لتقديم المستندات والوثائق؛ لاستكمال إجراءات التسوية وتنفيذ المخطط بموجبه.

أعلنت أمانة العاصمة المقدّسة استكمال إجراءات التسوية، في مخطط مصانع الأجور بمنطقتَي المسفلة والشوقية بمكة المكرّمة، للأراضي المتبقية التي لم يراجع أصحابها الأمانة.

"أمانة مكة" تدعو أصحاب الأراضي بمخطط مصانع الأجور إلى استكمال إجراءات التسوية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-10-04 أعلنت أمانة العاصمة المقدّسة استكمال إجراءات التسوية، في مخطط مصانع الأجور بمنطقتَي المسفلة والشوقية بمكة المكرّمة، للأراضي المتبقية التي لم يراجع أصحابها الأمانة. ودَعت الأمانة، أصحاب الأراضي المتعارضة مع مخطط مصانع الأجور بمنطقتي المسفلة والشوقية (حي الرصيفة سابقاً)، إلى مراجعة بلدية المنطقة التابعة لها؛ لتقديم المستندات والوثائق؛ لاستكمال إجراءات التسوية وتنفيذ المخطط بموجبه.

04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443 01:00 PM

"أمانة مكة" تدعو أصحاب الأراضي بمخطط مصانع الأجور إلى استكمال إجراءات التسوية طالبت الذين لم يراجعوها بتقديم المستندات والوثائق لتنفيذ المخطط بموجبها





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أعلنت أمانة العاصمة المقدّسة استكمال إجراءات التسوية، في مخطط مصانع الأجور بمنطقتَي المسفلة والشوقية بمكة المكرّمة، للأراضي المتبقية التي لم يراجع أصحابها الأمانة.

ودَعت الأمانة، أصحاب الأراضي المتعارضة مع مخطط مصانع الأجور بمنطقتي المسفلة والشوقية (حي الرصيفة سابقاً)، إلى مراجعة بلدية المنطقة التابعة لها؛ لتقديم المستندات والوثائق؛ لاستكمال إجراءات التسوية وتنفيذ المخطط بموجبه.