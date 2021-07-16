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"حريق مستودعات أعلاف الأفلاج" يكشف الصورة.. ماذا يطلب مستثمرون؟

النيران التهمت نحو 4 شاحنات تم تفريغها ليلة أمس وحديث عن خسائر طائلة

يطالب عدد من المستثمرين في سوق الأعلاف بمحافظة الأفلاج، بضرورة تنظيم السوق وحمايته؛ وذلك بتخصيص مدخل رسمي يحمي السوق من أيدي العابثين والسارقين.

وأكد المستثمرون أن سوق الأعلاف في الأفلاج بهذه الصورة عرضة لأي عابث أو مراهق؛ وذلك لعدم وجود بوابة رسمية تحمي المستودعات وبسطات الأعلاف خاصة خارج أوقات العمل، مشيرين إلى أن حريق اليوم ألحق بهم خسائر طائلة؛ حيث بلغت كمية أحد المستودعات التي التهمتها النيران نحو 4 شاحنات تم تفريغها ليلة أمس بالمستودع.

وكانت فرق الإطفاء بـ"مدني الأفلاج" ومعدات البلدية والجهات ذات الاختصاص قد باشرت مساء اليوم حريقاً ضخماً في مستودعات الأعلاف بالمحافظة، وأسهمت في إخماده ومنع انتشاره على بقية المستودعات والبسطات بالسوق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حريق مستودعات أعلاف الأفلاج" يكشف الصورة.. ماذا يطلب مستثمرون؟
سبق

يطالب عدد من المستثمرين في سوق الأعلاف بمحافظة الأفلاج، بضرورة تنظيم السوق وحمايته؛ وذلك بتخصيص مدخل رسمي يحمي السوق من أيدي العابثين والسارقين.

وأكد المستثمرون أن سوق الأعلاف في الأفلاج بهذه الصورة عرضة لأي عابث أو مراهق؛ وذلك لعدم وجود بوابة رسمية تحمي المستودعات وبسطات الأعلاف خاصة خارج أوقات العمل، مشيرين إلى أن حريق اليوم ألحق بهم خسائر طائلة؛ حيث بلغت كمية أحد المستودعات التي التهمتها النيران نحو 4 شاحنات تم تفريغها ليلة أمس بالمستودع.

وكانت فرق الإطفاء بـ"مدني الأفلاج" ومعدات البلدية والجهات ذات الاختصاص قد باشرت مساء اليوم حريقاً ضخماً في مستودعات الأعلاف بالمحافظة، وأسهمت في إخماده ومنع انتشاره على بقية المستودعات والبسطات بالسوق.

16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442
03:50 PM

"حريق مستودعات أعلاف الأفلاج" يكشف الصورة.. ماذا يطلب مستثمرون؟

النيران التهمت نحو 4 شاحنات تم تفريغها ليلة أمس وحديث عن خسائر طائلة

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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2,947

يطالب عدد من المستثمرين في سوق الأعلاف بمحافظة الأفلاج، بضرورة تنظيم السوق وحمايته؛ وذلك بتخصيص مدخل رسمي يحمي السوق من أيدي العابثين والسارقين.

وأكد المستثمرون أن سوق الأعلاف في الأفلاج بهذه الصورة عرضة لأي عابث أو مراهق؛ وذلك لعدم وجود بوابة رسمية تحمي المستودعات وبسطات الأعلاف خاصة خارج أوقات العمل، مشيرين إلى أن حريق اليوم ألحق بهم خسائر طائلة؛ حيث بلغت كمية أحد المستودعات التي التهمتها النيران نحو 4 شاحنات تم تفريغها ليلة أمس بالمستودع.

وكانت فرق الإطفاء بـ"مدني الأفلاج" ومعدات البلدية والجهات ذات الاختصاص قد باشرت مساء اليوم حريقاً ضخماً في مستودعات الأعلاف بالمحافظة، وأسهمت في إخماده ومنع انتشاره على بقية المستودعات والبسطات بالسوق.

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