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أمانة الشرقية تغلق منشأتين وتحرّر 78 مخالفة للإجراءات الاحترازية

نفّذت 1153 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1153 جولة رقابية، وأخرى مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، أسفرت عن تحرير 78 مخالفة وإغلاق منشأتين مخالفتين للإجراءات الاحترازية والوقائية المرتبطة بفيروس كورونا.

وأكّدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية على المنشآت التجارية والأسواق والمراكز التجارية وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات ومتابعتها، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية والاشتراطات البلدية ورفع المستوى التوعوي وتفعيل مبادرة "ممتثل" بجميع مدن المنطقة ومحافظاتها.

ودَعت أمانة الشرقية، الجميع، إلى التعاون والتكاتف مع الجهود المبذولة والإبلاغ عن أي مخالفات للأنظمة والتعليمات عبر مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

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أمانة الشرقية تغلق منشأتين وتحرّر 78 مخالفة للإجراءات الاحترازية
سبق

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1153 جولة رقابية، وأخرى مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، أسفرت عن تحرير 78 مخالفة وإغلاق منشأتين مخالفتين للإجراءات الاحترازية والوقائية المرتبطة بفيروس كورونا.

وأكّدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية على المنشآت التجارية والأسواق والمراكز التجارية وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات ومتابعتها، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية والاشتراطات البلدية ورفع المستوى التوعوي وتفعيل مبادرة "ممتثل" بجميع مدن المنطقة ومحافظاتها.

ودَعت أمانة الشرقية، الجميع، إلى التعاون والتكاتف مع الجهود المبذولة والإبلاغ عن أي مخالفات للأنظمة والتعليمات عبر مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
01:56 PM

أمانة الشرقية تغلق منشأتين وتحرّر 78 مخالفة للإجراءات الاحترازية

نفّذت 1153 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1153 جولة رقابية، وأخرى مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، أسفرت عن تحرير 78 مخالفة وإغلاق منشأتين مخالفتين للإجراءات الاحترازية والوقائية المرتبطة بفيروس كورونا.

وأكّدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية على المنشآت التجارية والأسواق والمراكز التجارية وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات ومتابعتها، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية والاشتراطات البلدية ورفع المستوى التوعوي وتفعيل مبادرة "ممتثل" بجميع مدن المنطقة ومحافظاتها.

ودَعت أمانة الشرقية، الجميع، إلى التعاون والتكاتف مع الجهود المبذولة والإبلاغ عن أي مخالفات للأنظمة والتعليمات عبر مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

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