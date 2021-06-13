كورونا في فلسطين.. 123 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات و378 حالة تعاف
خلال الساعات الـ24 الماضية
سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية 3 وفيات و123 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و378 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.
كورونا في فلسطين.. 123 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات و378 حالة تعاف
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-06-13
سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية 3 وفيات و123 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و378 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.
13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
06:04 PM
كورونا في فلسطين.. 123 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات و378 حالة تعاف
خلال الساعات الـ24 الماضية
سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية 3 وفيات و123 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و378 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.