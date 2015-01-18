وسط إقبال ملحوظ.. "إيكيا السعودية" تفتتح معرضها الجديد شمال الرياض

تماشيًا مع خططها الاستراتيجية الطموحة لمواكبة التوسع والتطور العمراني

افتتحت "إيكيا السعودية" الرائدة في مجال مبيعات الأثاث المنزلي بالتجزئة، معرضها الجديد الواقع شمال الرياض، في طريق الثمامة حي المونسية، ليصبح لدى الشركة معرضان رئيسان وفرع ديزاين ستوديو.

وجاء افتتاح المعرض تماشيًا مع خطط إيكيا الاستراتيجية الطموحة لمواكبة التوسع والتطور العمراني الكبير؛ الذي تشهده مدينة الرياض، والتأكيد على رؤيتها في خدمة عملائها وتلبية متطلباتهم من خلال الوصول إلى معارضها بكل يُسرٍ وسهولة.

وتبلغ مساحة المعرض الجديد أكثر من 27400 متر مربع، يحتضن ما يزيد على 7000 منتج، ونماذج عدة متكاملة لتصميمات التأثيث المنزلي، وحوالي 50 تشكيلة مختلفة من غرف العرض، ومطعماً يستوعب 400 شخص، يقدم المأكولات السويدية المتميزة.

وتتضمن المرافق الأخرى الصديقة للعائلة؛ منطقة إيكيا الخاصة بالأطفال، وغرف العناية بالرضّع، ومساحات واسعة لمواقف السيارات.

وشهد المعرض الجديد، عقب افتتاحه، إقبالاً كبيراً من الأهالي وسكان الرياض؛ نظراً لما تحظى به "إيكيا السعودية" من ثقة عالمية ومكانة مرموقة بين المستهلكين في المملكة، فضلاً عن صورتها الذهنية الفريدة وخبرتها التي تتجاوز ثلاثة عقود في إيجاد الحلول المبتكرة المتخصصة في تأثيث المنازل وبالأسعار المناسبة.