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"أمانة مكة" تغلق "ورش الكعكية" تمهيدًا للانتقال لمدينة السيارات بالعكيشية

أغلقت الطرق المؤدية لها بالصبات الخرسانية.. وأصحاب الورش: غير جاهزة

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة، بشكل فعلي، ورش وجميع أنشطة السيارات بالكعكية بمكة المكرمة؛ تمهيدًا للانتقال إلى مدينة السيارات الجديدة بالعكيشية.

وقامت الأمانة بوضع "الصبات الخرسانية" على الطرق المؤدية من وإلى ورش السيارات بالكعكية، وأكد أصحاب الورش عدم مزاولة النشاط والانتقال إلى مقر مدينة السيارات جنوبي مكة المكرمة، لافتةً إلى أنه سيتم تطبيق اللوائح والغرامات البلدية في حال عدم الالتزام بإغلاق الورش.

من جانبهم، أبدى عدد من المستثمرين في ورش السيارات القديمة الواقعة بحي الكعكية، والتي تم إغلاقها من قِبَل البلدية، استياءهم الشديد من إغلاق محلاتهم؛ لافتين إلى أن مدينة السيارات الجديدة الواقعة على امتداد طريق إبراهيم الخليل بالعكيشية غير جاهزة؛ مطالبين بإعطائهم مهلة لحين جاهزية المدينة؛ على حد شكواهم.

وعلى صعيد متصل؛ رحّب عدد من المستثمرين في مدينة السيارات الجديدة بالعكيشية، بالخطوة التي أقدمت عليها الأمانة في إغلاق مجمع الورش بالكعكية، لافتين إلى أن تأخر نقلها كثيرًا بعد إعلانها قبل نحو عام؛ تَسَبّب لهم في خسائر فادحة نظير الإيجارات الشهرية التي يتم دفعها في الموقع الجديد في ظل أن الموقع القديم يعمل؛ مما تَسَبّب في عزوف الزبائن وأصبحت المدينة خالية من أي نشاط.

وكان مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل، قد افتتح الشهر الماضي مدينة السيارات في العكيشية، جنوب العاصمة المقدسة.

وتقع مدينة السيارات التي تُعد الأكبر في مجال الأسواق المتخصصة في المنطقة على مساحة تزيد على 4.5 ملايين م2.

وتحوي المدينة مناطق لأنشطة السيارات؛ منها الوكالات، والمعارض، والورش، ومراكز الصيانة، والحراج، وشركات النقل، وشركات التأجير، وقطع الغيار، والتشليح، والقرية العمالية، وخدمات أخرى.

وتضم المدينة 46 معرضًا للمعدات الثقيلة، و82 معرضًا لقطع الغيار المستعملة، و80 مستودعًا، و1800 ورشة، و86 مركزًا للصيانة، و4 مبان خدمية، و1596 محلًّا تجاريًّا، و300 معرض، و30 معرضًا للتوكيل، و10 مساجد، و6 محطات، ومدرسة تعليم القيادة، ومبنى الفحص الدوري، ومركزًا للدفاع المدني والشرطة، ومقرًّا لإصدار تراخيص البلدية، و56 مبنى سكنيًّا، و7 مبانٍ خدمية.

أمانة العاصمة المقدسة مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة مكة" تغلق "ورش الكعكية" تمهيدًا للانتقال لمدينة السيارات بالعكيشية
سبق

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة، بشكل فعلي، ورش وجميع أنشطة السيارات بالكعكية بمكة المكرمة؛ تمهيدًا للانتقال إلى مدينة السيارات الجديدة بالعكيشية.

وقامت الأمانة بوضع "الصبات الخرسانية" على الطرق المؤدية من وإلى ورش السيارات بالكعكية، وأكد أصحاب الورش عدم مزاولة النشاط والانتقال إلى مقر مدينة السيارات جنوبي مكة المكرمة، لافتةً إلى أنه سيتم تطبيق اللوائح والغرامات البلدية في حال عدم الالتزام بإغلاق الورش.

من جانبهم، أبدى عدد من المستثمرين في ورش السيارات القديمة الواقعة بحي الكعكية، والتي تم إغلاقها من قِبَل البلدية، استياءهم الشديد من إغلاق محلاتهم؛ لافتين إلى أن مدينة السيارات الجديدة الواقعة على امتداد طريق إبراهيم الخليل بالعكيشية غير جاهزة؛ مطالبين بإعطائهم مهلة لحين جاهزية المدينة؛ على حد شكواهم.

وعلى صعيد متصل؛ رحّب عدد من المستثمرين في مدينة السيارات الجديدة بالعكيشية، بالخطوة التي أقدمت عليها الأمانة في إغلاق مجمع الورش بالكعكية، لافتين إلى أن تأخر نقلها كثيرًا بعد إعلانها قبل نحو عام؛ تَسَبّب لهم في خسائر فادحة نظير الإيجارات الشهرية التي يتم دفعها في الموقع الجديد في ظل أن الموقع القديم يعمل؛ مما تَسَبّب في عزوف الزبائن وأصبحت المدينة خالية من أي نشاط.

وكان مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل، قد افتتح الشهر الماضي مدينة السيارات في العكيشية، جنوب العاصمة المقدسة.

وتقع مدينة السيارات التي تُعد الأكبر في مجال الأسواق المتخصصة في المنطقة على مساحة تزيد على 4.5 ملايين م2.

وتحوي المدينة مناطق لأنشطة السيارات؛ منها الوكالات، والمعارض، والورش، ومراكز الصيانة، والحراج، وشركات النقل، وشركات التأجير، وقطع الغيار، والتشليح، والقرية العمالية، وخدمات أخرى.

وتضم المدينة 46 معرضًا للمعدات الثقيلة، و82 معرضًا لقطع الغيار المستعملة، و80 مستودعًا، و1800 ورشة، و86 مركزًا للصيانة، و4 مبان خدمية، و1596 محلًّا تجاريًّا، و300 معرض، و30 معرضًا للتوكيل، و10 مساجد، و6 محطات، ومدرسة تعليم القيادة، ومبنى الفحص الدوري، ومركزًا للدفاع المدني والشرطة، ومقرًّا لإصدار تراخيص البلدية، و56 مبنى سكنيًّا، و7 مبانٍ خدمية.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
02:08 PM

"أمانة مكة" تغلق "ورش الكعكية" تمهيدًا للانتقال لمدينة السيارات بالعكيشية

أغلقت الطرق المؤدية لها بالصبات الخرسانية.. وأصحاب الورش: غير جاهزة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أغلقت أمانة العاصمة المقدسة، بشكل فعلي، ورش وجميع أنشطة السيارات بالكعكية بمكة المكرمة؛ تمهيدًا للانتقال إلى مدينة السيارات الجديدة بالعكيشية.

وقامت الأمانة بوضع "الصبات الخرسانية" على الطرق المؤدية من وإلى ورش السيارات بالكعكية، وأكد أصحاب الورش عدم مزاولة النشاط والانتقال إلى مقر مدينة السيارات جنوبي مكة المكرمة، لافتةً إلى أنه سيتم تطبيق اللوائح والغرامات البلدية في حال عدم الالتزام بإغلاق الورش.

من جانبهم، أبدى عدد من المستثمرين في ورش السيارات القديمة الواقعة بحي الكعكية، والتي تم إغلاقها من قِبَل البلدية، استياءهم الشديد من إغلاق محلاتهم؛ لافتين إلى أن مدينة السيارات الجديدة الواقعة على امتداد طريق إبراهيم الخليل بالعكيشية غير جاهزة؛ مطالبين بإعطائهم مهلة لحين جاهزية المدينة؛ على حد شكواهم.

وعلى صعيد متصل؛ رحّب عدد من المستثمرين في مدينة السيارات الجديدة بالعكيشية، بالخطوة التي أقدمت عليها الأمانة في إغلاق مجمع الورش بالكعكية، لافتين إلى أن تأخر نقلها كثيرًا بعد إعلانها قبل نحو عام؛ تَسَبّب لهم في خسائر فادحة نظير الإيجارات الشهرية التي يتم دفعها في الموقع الجديد في ظل أن الموقع القديم يعمل؛ مما تَسَبّب في عزوف الزبائن وأصبحت المدينة خالية من أي نشاط.

وكان مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل، قد افتتح الشهر الماضي مدينة السيارات في العكيشية، جنوب العاصمة المقدسة.

وتقع مدينة السيارات التي تُعد الأكبر في مجال الأسواق المتخصصة في المنطقة على مساحة تزيد على 4.5 ملايين م2.

وتحوي المدينة مناطق لأنشطة السيارات؛ منها الوكالات، والمعارض، والورش، ومراكز الصيانة، والحراج، وشركات النقل، وشركات التأجير، وقطع الغيار، والتشليح، والقرية العمالية، وخدمات أخرى.

وتضم المدينة 46 معرضًا للمعدات الثقيلة، و82 معرضًا لقطع الغيار المستعملة، و80 مستودعًا، و1800 ورشة، و86 مركزًا للصيانة، و4 مبان خدمية، و1596 محلًّا تجاريًّا، و300 معرض، و30 معرضًا للتوكيل، و10 مساجد، و6 محطات، ومدرسة تعليم القيادة، ومبنى الفحص الدوري، ومركزًا للدفاع المدني والشرطة، ومقرًّا لإصدار تراخيص البلدية، و56 مبنى سكنيًّا، و7 مبانٍ خدمية.

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