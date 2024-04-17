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جازان.. تسجيل حالة جديدة بكورونا وهذا عدد الإصابات بصامطة حتى اليوم

تَقرر منع التجول خلال ٢٤ ساعة في صامطة والداير

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في منطقة جازان؛ وذلك لليوم الثاني على التوالي الذي تسجل فيه الصحة حالات بالمنطقة.

وبحسب تقارير وزارة الصحة؛ فإن محافظة صامطة (جنوب منطقة جازان) قد سجلت 8 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وبيّنت مصادر "سبق" أن عددًا من الإصابات سجلت في كوادر صحية، وقد صدرت التعليمات اليوم بمنع التجول خلال ٢٤ ساعة بصامطة والداير أيضًا.

وفي منطقة جازان -بحسب وزارة الصحة- تم تسجيل حالتين في صبيا والطوال، وحالة في العارضة.

كما أشار موقع الوزارة إلى أن جازان سجلت ٢١ إصابة مؤكدة حتى اليوم.

جازان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جازان.. تسجيل حالة جديدة بكورونا وهذا عدد الإصابات بصامطة حتى اليوم
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في منطقة جازان؛ وذلك لليوم الثاني على التوالي الذي تسجل فيه الصحة حالات بالمنطقة.

وبحسب تقارير وزارة الصحة؛ فإن محافظة صامطة (جنوب منطقة جازان) قد سجلت 8 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وبيّنت مصادر "سبق" أن عددًا من الإصابات سجلت في كوادر صحية، وقد صدرت التعليمات اليوم بمنع التجول خلال ٢٤ ساعة بصامطة والداير أيضًا.

وفي منطقة جازان -بحسب وزارة الصحة- تم تسجيل حالتين في صبيا والطوال، وحالة في العارضة.

كما أشار موقع الوزارة إلى أن جازان سجلت ٢١ إصابة مؤكدة حتى اليوم.

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
04:46 PM
اخر تعديل
17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
07:32 PM

جازان.. تسجيل حالة جديدة بكورونا وهذا عدد الإصابات بصامطة حتى اليوم

تَقرر منع التجول خلال ٢٤ ساعة في صامطة والداير

A A A
محمد المواسي - جازان
2
27,225

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في منطقة جازان؛ وذلك لليوم الثاني على التوالي الذي تسجل فيه الصحة حالات بالمنطقة.

وبحسب تقارير وزارة الصحة؛ فإن محافظة صامطة (جنوب منطقة جازان) قد سجلت 8 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وبيّنت مصادر "سبق" أن عددًا من الإصابات سجلت في كوادر صحية، وقد صدرت التعليمات اليوم بمنع التجول خلال ٢٤ ساعة بصامطة والداير أيضًا.

وفي منطقة جازان -بحسب وزارة الصحة- تم تسجيل حالتين في صبيا والطوال، وحالة في العارضة.

كما أشار موقع الوزارة إلى أن جازان سجلت ٢١ إصابة مؤكدة حتى اليوم.

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