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"سبق" تكشف سبب وجود طائرة "الدرون" بين المصلين بمسجد في جازان

كشفت "سبق" حقيقة طائرة الدرون التي ظهرت من خلال مقطع فيديو بين المصلين اليوم الجمعة، بأحد مساجد بيش بجازان، حيث إنها لم تكن للكشف عن فيروس كورونا من خلال الأشعة الحمراء كما تم تداوله، وإنما للتوثيق.

وكان المسجد قد اتخذ إجراءات احترازية أشاد بها الجميع، حيث تم وضع فحص على المداخل، واستعمال قياس الحرارة دون لمس وتعقيم الأيدي، وتوزيع كمامات والتوعية الصحية عند كل بوابات مداخل المسجد.

يشار إلى أن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قد أصدر توجيهاً لجميع فروع الوزارة في مناطق المملكة، بإقامة صلاة الجمعة في المساجد القريبة من الجوامع المزدحمة بالمصلين، والمهيأة لإقامة صلاة الجمعة فيها، وذلك بعد اختيارها من قبل الفروع، كما وجه بترك مقدار صف بين كل صفين في جميع الصلوات الخمس؛ منعاً لانتشار فيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سبق" تكشف سبب وجود طائرة "الدرون" بين المصلين بمسجد في جازان
سبق

كشفت "سبق" حقيقة طائرة الدرون التي ظهرت من خلال مقطع فيديو بين المصلين اليوم الجمعة، بأحد مساجد بيش بجازان، حيث إنها لم تكن للكشف عن فيروس كورونا من خلال الأشعة الحمراء كما تم تداوله، وإنما للتوثيق.

وكان المسجد قد اتخذ إجراءات احترازية أشاد بها الجميع، حيث تم وضع فحص على المداخل، واستعمال قياس الحرارة دون لمس وتعقيم الأيدي، وتوزيع كمامات والتوعية الصحية عند كل بوابات مداخل المسجد.

يشار إلى أن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قد أصدر توجيهاً لجميع فروع الوزارة في مناطق المملكة، بإقامة صلاة الجمعة في المساجد القريبة من الجوامع المزدحمة بالمصلين، والمهيأة لإقامة صلاة الجمعة فيها، وذلك بعد اختيارها من قبل الفروع، كما وجه بترك مقدار صف بين كل صفين في جميع الصلوات الخمس؛ منعاً لانتشار فيروس كورونا.

13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
11:26 PM

"سبق" تكشف سبب وجود طائرة "الدرون" بين المصلين بمسجد في جازان

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قاسم الخبراني - جازان
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23,642

كشفت "سبق" حقيقة طائرة الدرون التي ظهرت من خلال مقطع فيديو بين المصلين اليوم الجمعة، بأحد مساجد بيش بجازان، حيث إنها لم تكن للكشف عن فيروس كورونا من خلال الأشعة الحمراء كما تم تداوله، وإنما للتوثيق.

وكان المسجد قد اتخذ إجراءات احترازية أشاد بها الجميع، حيث تم وضع فحص على المداخل، واستعمال قياس الحرارة دون لمس وتعقيم الأيدي، وتوزيع كمامات والتوعية الصحية عند كل بوابات مداخل المسجد.

يشار إلى أن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قد أصدر توجيهاً لجميع فروع الوزارة في مناطق المملكة، بإقامة صلاة الجمعة في المساجد القريبة من الجوامع المزدحمة بالمصلين، والمهيأة لإقامة صلاة الجمعة فيها، وذلك بعد اختيارها من قبل الفروع، كما وجه بترك مقدار صف بين كل صفين في جميع الصلوات الخمس؛ منعاً لانتشار فيروس كورونا.

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