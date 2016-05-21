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"الثقافة" تتسلم الجمعيات والأندية الأدبية من "الإعلام"

في سياق العمل على تطوير الإمكانيات وتعزيز الفرص والقدرات

تسلّمت وزارة الثقافة الجمعيات والأندية الأدبية والمراكز الثقافية والمجلة العربية من وزارة الإعلام؛ إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء، الصادر في الـ28 من جمادى الآخرة، القاضي بنقل المهمات والنشاطات المتصلة بالثقافة إلى الوزارة.

وانتقل الإشراف على الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، والجمعية السعودية للفنون التشكيلية، وجمعية الطوابع، وجمعية التصوير الضوئي، والجمعية السعودية للكاريكاتير والرسوم المتحركة، وجمعية المسرحيين، وجمعية الخط العربي، وجمعية الناشرين السعوديين، وجمعية المنتجين السعوديين، إلى وزارة الثقافة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة عبدالكريم الحميد: العمل بين وزارتي الثقافة والإعلام قائم على قدم وساق لإنهاء الإجراءات الإدارية المترتبة على نقل المهام الإشرافية والارتباطات المرجعية في الكيانات الثقافية.

وأضاف: وزارة الثقافة ستعمل على تطوير الإمكانيات وتعزيز الفرص والقدرات في القطاع الثقافي.

وأردف: هذه الخطوة تأتي امتداداً لرؤية وتوجهات الوزارة التي سبق وأن حددت 16 قطاعاً فرعياً يتركز عليها نشاطها، التي ستعمل على تعزيز قدرتها على القيادة الفعّالة لمبادراتها الرائدة في مختلف مجالات القطاع الثقافي.

وتابع: الكيانات الثقافية المنقولة ستشارك في تحقيق أهداف الوزارة وفق هيكلة جديدة لمجمل القطاع الثقافي السعودي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الثقافة" تتسلم الجمعيات والأندية الأدبية من "الإعلام"
سبق

تسلّمت وزارة الثقافة الجمعيات والأندية الأدبية والمراكز الثقافية والمجلة العربية من وزارة الإعلام؛ إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء، الصادر في الـ28 من جمادى الآخرة، القاضي بنقل المهمات والنشاطات المتصلة بالثقافة إلى الوزارة.

وانتقل الإشراف على الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، والجمعية السعودية للفنون التشكيلية، وجمعية الطوابع، وجمعية التصوير الضوئي، والجمعية السعودية للكاريكاتير والرسوم المتحركة، وجمعية المسرحيين، وجمعية الخط العربي، وجمعية الناشرين السعوديين، وجمعية المنتجين السعوديين، إلى وزارة الثقافة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة عبدالكريم الحميد: العمل بين وزارتي الثقافة والإعلام قائم على قدم وساق لإنهاء الإجراءات الإدارية المترتبة على نقل المهام الإشرافية والارتباطات المرجعية في الكيانات الثقافية.

وأضاف: وزارة الثقافة ستعمل على تطوير الإمكانيات وتعزيز الفرص والقدرات في القطاع الثقافي.

وأردف: هذه الخطوة تأتي امتداداً لرؤية وتوجهات الوزارة التي سبق وأن حددت 16 قطاعاً فرعياً يتركز عليها نشاطها، التي ستعمل على تعزيز قدرتها على القيادة الفعّالة لمبادراتها الرائدة في مختلف مجالات القطاع الثقافي.

وتابع: الكيانات الثقافية المنقولة ستشارك في تحقيق أهداف الوزارة وفق هيكلة جديدة لمجمل القطاع الثقافي السعودي.

20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440
04:57 PM

"الثقافة" تتسلم الجمعيات والأندية الأدبية من "الإعلام"

في سياق العمل على تطوير الإمكانيات وتعزيز الفرص والقدرات

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
1,079

تسلّمت وزارة الثقافة الجمعيات والأندية الأدبية والمراكز الثقافية والمجلة العربية من وزارة الإعلام؛ إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء، الصادر في الـ28 من جمادى الآخرة، القاضي بنقل المهمات والنشاطات المتصلة بالثقافة إلى الوزارة.

وانتقل الإشراف على الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، والجمعية السعودية للفنون التشكيلية، وجمعية الطوابع، وجمعية التصوير الضوئي، والجمعية السعودية للكاريكاتير والرسوم المتحركة، وجمعية المسرحيين، وجمعية الخط العربي، وجمعية الناشرين السعوديين، وجمعية المنتجين السعوديين، إلى وزارة الثقافة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة عبدالكريم الحميد: العمل بين وزارتي الثقافة والإعلام قائم على قدم وساق لإنهاء الإجراءات الإدارية المترتبة على نقل المهام الإشرافية والارتباطات المرجعية في الكيانات الثقافية.

وأضاف: وزارة الثقافة ستعمل على تطوير الإمكانيات وتعزيز الفرص والقدرات في القطاع الثقافي.

وأردف: هذه الخطوة تأتي امتداداً لرؤية وتوجهات الوزارة التي سبق وأن حددت 16 قطاعاً فرعياً يتركز عليها نشاطها، التي ستعمل على تعزيز قدرتها على القيادة الفعّالة لمبادراتها الرائدة في مختلف مجالات القطاع الثقافي.

وتابع: الكيانات الثقافية المنقولة ستشارك في تحقيق أهداف الوزارة وفق هيكلة جديدة لمجمل القطاع الثقافي السعودي.

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