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الأهلي المصري بطلاً للسوبر الإفريقي .. للمرة الثامنة في تاريخه

بعد الانتصار على الرجاء المغربي

توج الأهلي المصري بطلاً لكأس السوبر الإفريقية بفوزه، اليوم الأربعاء، على الرجاء الرياضي المغربي بركلات الترجيح (6-5) بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1) في المباراة التي أُقيمت على ملعب "أحمد بن علي المونديالي" بنادي السد في العاصمة القطرية.

وسجل المهاجم المغربي حميد أحداد هدف التقدم للنادي المغربي مبكرًا في الدقيقة 13 من انطلاق اللقاء ونجح البديل طاهر محمد طاهر في إدراك التعادل للأهلي في الدقيقة الأخيرة بعد تمريرة عرضية رائعة من البديل الآخر محمد شريف وضربة رأس من محمد مجدي (قفشة) تصدى لها الحارس لترتد إلى بيرسي تاو الذي مرر إلى طاهر ليضع الأخير الكرة في مرمى أنس الزنيتي حارس الرجاء.

بهذا التتويج يواصل الأهلي مطاردة ريال مدريد في سباق النادي الأكثر تتويجًا بالألقاب الدولية بينهما بعدما حصل الفريق القاهري على لقبه الدولي الـ24 بفارق لقبين فقط خلف الفريق الملكي الإسباني.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الأهلي المصري بطلاً للسوبر الإفريقي .. للمرة الثامنة في تاريخه
سبق

توج الأهلي المصري بطلاً لكأس السوبر الإفريقية بفوزه، اليوم الأربعاء، على الرجاء الرياضي المغربي بركلات الترجيح (6-5) بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1) في المباراة التي أُقيمت على ملعب "أحمد بن علي المونديالي" بنادي السد في العاصمة القطرية.

وسجل المهاجم المغربي حميد أحداد هدف التقدم للنادي المغربي مبكرًا في الدقيقة 13 من انطلاق اللقاء ونجح البديل طاهر محمد طاهر في إدراك التعادل للأهلي في الدقيقة الأخيرة بعد تمريرة عرضية رائعة من البديل الآخر محمد شريف وضربة رأس من محمد مجدي (قفشة) تصدى لها الحارس لترتد إلى بيرسي تاو الذي مرر إلى طاهر ليضع الأخير الكرة في مرمى أنس الزنيتي حارس الرجاء.

بهذا التتويج يواصل الأهلي مطاردة ريال مدريد في سباق النادي الأكثر تتويجًا بالألقاب الدولية بينهما بعدما حصل الفريق القاهري على لقبه الدولي الـ24 بفارق لقبين فقط خلف الفريق الملكي الإسباني.

22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
10:56 PM
اخر تعديل
23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443
01:02 AM

الأهلي المصري بطلاً للسوبر الإفريقي .. للمرة الثامنة في تاريخه

بعد الانتصار على الرجاء المغربي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توج الأهلي المصري بطلاً لكأس السوبر الإفريقية بفوزه، اليوم الأربعاء، على الرجاء الرياضي المغربي بركلات الترجيح (6-5) بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1) في المباراة التي أُقيمت على ملعب "أحمد بن علي المونديالي" بنادي السد في العاصمة القطرية.

وسجل المهاجم المغربي حميد أحداد هدف التقدم للنادي المغربي مبكرًا في الدقيقة 13 من انطلاق اللقاء ونجح البديل طاهر محمد طاهر في إدراك التعادل للأهلي في الدقيقة الأخيرة بعد تمريرة عرضية رائعة من البديل الآخر محمد شريف وضربة رأس من محمد مجدي (قفشة) تصدى لها الحارس لترتد إلى بيرسي تاو الذي مرر إلى طاهر ليضع الأخير الكرة في مرمى أنس الزنيتي حارس الرجاء.

بهذا التتويج يواصل الأهلي مطاردة ريال مدريد في سباق النادي الأكثر تتويجًا بالألقاب الدولية بينهما بعدما حصل الفريق القاهري على لقبه الدولي الـ24 بفارق لقبين فقط خلف الفريق الملكي الإسباني.

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