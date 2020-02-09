النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الحربي" يكرّم عددًا من منسوبي الضبط الإداري المتميّزين

أطاحوا بمقيم يحوّل الأموال خلافًا للقانون

كرَّم مدير شرطة العاصمة المقدسة المكلف، العميد ركن علوش بن بندور الحربي، بناء على توجيه مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي؛ عددًا من منسوبي الضبط الإداري، ممّن كانت لهم جهود مميزة في الميدان.

ونقل العميد "الحربي" لهم، تحيات مديري الأمن العام وشرطة منطقة مكة المكرمة، وشكرهما وتقديرهما لما يبذلونه من جهود ميدانية مثمرة.

وثمّن مدير شرطة العاصمة المقدسة، لمدير الأمن العام، دعمه وتشجيعه المستمر، مؤكدًا عزم رجال الأمن المخلصين على المضيّ قدمًا في تأدية مهامهم الأمنية بكل إخلاص وأمانة في خدمة أمن المجتمع وسلامته واستقراره.

وكان رجال الأمن بشعبة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة، نجحوا في الإطاحة بمقيم من جنسية آسيوية يستخدم محلّ خياطة لعمليات تحويل الأموال.

وانفردت "سبق" في تقريرها بعنوان "مكة.. ضبط مقيم بحوزته أكثر من 400 ألف ريال مجهولة المصدر"، وسلّمت الحالة لمركز شرطة أجياد.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"الحربي" يكرّم عددًا من منسوبي الضبط الإداري المتميّزين
سبق

كرَّم مدير شرطة العاصمة المقدسة المكلف، العميد ركن علوش بن بندور الحربي، بناء على توجيه مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي؛ عددًا من منسوبي الضبط الإداري، ممّن كانت لهم جهود مميزة في الميدان.

ونقل العميد "الحربي" لهم، تحيات مديري الأمن العام وشرطة منطقة مكة المكرمة، وشكرهما وتقديرهما لما يبذلونه من جهود ميدانية مثمرة.

وثمّن مدير شرطة العاصمة المقدسة، لمدير الأمن العام، دعمه وتشجيعه المستمر، مؤكدًا عزم رجال الأمن المخلصين على المضيّ قدمًا في تأدية مهامهم الأمنية بكل إخلاص وأمانة في خدمة أمن المجتمع وسلامته واستقراره.

وكان رجال الأمن بشعبة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة، نجحوا في الإطاحة بمقيم من جنسية آسيوية يستخدم محلّ خياطة لعمليات تحويل الأموال.

وانفردت "سبق" في تقريرها بعنوان "مكة.. ضبط مقيم بحوزته أكثر من 400 ألف ريال مجهولة المصدر"، وسلّمت الحالة لمركز شرطة أجياد.

09 فبراير 2020 - 15 جمادى الآخر 1441
07:58 PM

"الحربي" يكرّم عددًا من منسوبي الضبط الإداري المتميّزين

أطاحوا بمقيم يحوّل الأموال خلافًا للقانون

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
1,197

كرَّم مدير شرطة العاصمة المقدسة المكلف، العميد ركن علوش بن بندور الحربي، بناء على توجيه مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي؛ عددًا من منسوبي الضبط الإداري، ممّن كانت لهم جهود مميزة في الميدان.

ونقل العميد "الحربي" لهم، تحيات مديري الأمن العام وشرطة منطقة مكة المكرمة، وشكرهما وتقديرهما لما يبذلونه من جهود ميدانية مثمرة.

وثمّن مدير شرطة العاصمة المقدسة، لمدير الأمن العام، دعمه وتشجيعه المستمر، مؤكدًا عزم رجال الأمن المخلصين على المضيّ قدمًا في تأدية مهامهم الأمنية بكل إخلاص وأمانة في خدمة أمن المجتمع وسلامته واستقراره.

وكان رجال الأمن بشعبة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة، نجحوا في الإطاحة بمقيم من جنسية آسيوية يستخدم محلّ خياطة لعمليات تحويل الأموال.

وانفردت "سبق" في تقريرها بعنوان "مكة.. ضبط مقيم بحوزته أكثر من 400 ألف ريال مجهولة المصدر"، وسلّمت الحالة لمركز شرطة أجياد.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,454
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,141
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,067
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,579

كاريكاتير

دموع الغدر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة