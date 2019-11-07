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وزير الخارجية يستعرض مستجدات الأوضاع مع نظيره بجمهورية لاتفيا

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استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم؛ وزير خارجية جمهورية لاتفيا إدجارس رينكيفيتش، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد، ووكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى فنلندا وجمهورية لاتفيا فيصل بن إبراهيم غلام.

وزير الخارجية وزير خارجية جمهورية لاتفيا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يستعرض مستجدات الأوضاع مع نظيره بجمهورية لاتفيا
سبق

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم؛ وزير خارجية جمهورية لاتفيا إدجارس رينكيفيتش، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد، ووكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى فنلندا وجمهورية لاتفيا فيصل بن إبراهيم غلام.

07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441
07:55 PM

وزير الخارجية يستعرض مستجدات الأوضاع مع نظيره بجمهورية لاتفيا

بحث عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
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استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم؛ وزير خارجية جمهورية لاتفيا إدجارس رينكيفيتش، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد، ووكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى فنلندا وجمهورية لاتفيا فيصل بن إبراهيم غلام.

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