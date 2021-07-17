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شاهد.. مداخل العاصمة المقدّسة الـ 6 تتهيّأ لاستقبال ضيوف الرحمن

خطة متكاملة لتشغيل وصيانة كامل نطاق شبكة الطرق عبر 12 فرقة

قامت أمانة العاصمة المقدّسة، بتهيئة مداخل العاصمة المقدّسة البالغ عددها (6) مداخل بإجمالي طول (100) كم، ورفع كفاءتها وجاهزيتها لاستقبال زوّار بيت الله الحرام.

وجاءت الأعمال المنفّذة لتهيئة شبكة الطرق لمكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة، حيث يبلغ طول شبكة الطرق الحالية (5600) كم، كما تمّت تهيئة وتجميل المشهد البصري لـ (6) مداخل على امتداد طريق الملك فيصل (محور مكة – الطائف السيل)، وطريق الأمير سلطان (محور مكة – الهدا)، ومحور طريق (مكة – الليث)، ومحور طريق (مكة المكرّمة – المدينة المنوّرة)، وطريق الأمير محمد بن سلمان (محور مكة – جدة السريع) ومحور (مكة – جدة القديم) ومداخل المشاعر المقدّسة.

وتضمنت الأعمال تنفيذ دهانات مرورية بأطوال بلغت (6300) متر طولي، وصيانة (1500) برج وعمود إنارة، و(5300) وحدة إنارة، إضافة إلى أعمال كشط الأسفلت بمساحة (272000) متر مكعب.

ووضعت الأمانة خطة تشغيلية متكاملة لتشغيل وصيانة كامل نطاق شبكة الطرق من خلال تسخير عدد (12) فرقة صيانة تعمل على مدار الساعة مزوّدة بـ (156) مهندساً وفنياً وعاملاً و(67) معدة مختلفة الاستخدام و(17) مشرفاً.

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شاهد.. مداخل العاصمة المقدّسة الـ 6 تتهيّأ لاستقبال ضيوف الرحمن
سبق

قامت أمانة العاصمة المقدّسة، بتهيئة مداخل العاصمة المقدّسة البالغ عددها (6) مداخل بإجمالي طول (100) كم، ورفع كفاءتها وجاهزيتها لاستقبال زوّار بيت الله الحرام.

وجاءت الأعمال المنفّذة لتهيئة شبكة الطرق لمكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة، حيث يبلغ طول شبكة الطرق الحالية (5600) كم، كما تمّت تهيئة وتجميل المشهد البصري لـ (6) مداخل على امتداد طريق الملك فيصل (محور مكة – الطائف السيل)، وطريق الأمير سلطان (محور مكة – الهدا)، ومحور طريق (مكة – الليث)، ومحور طريق (مكة المكرّمة – المدينة المنوّرة)، وطريق الأمير محمد بن سلمان (محور مكة – جدة السريع) ومحور (مكة – جدة القديم) ومداخل المشاعر المقدّسة.

وتضمنت الأعمال تنفيذ دهانات مرورية بأطوال بلغت (6300) متر طولي، وصيانة (1500) برج وعمود إنارة، و(5300) وحدة إنارة، إضافة إلى أعمال كشط الأسفلت بمساحة (272000) متر مكعب.

ووضعت الأمانة خطة تشغيلية متكاملة لتشغيل وصيانة كامل نطاق شبكة الطرق من خلال تسخير عدد (12) فرقة صيانة تعمل على مدار الساعة مزوّدة بـ (156) مهندساً وفنياً وعاملاً و(67) معدة مختلفة الاستخدام و(17) مشرفاً.

17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442
12:30 PM

شاهد.. مداخل العاصمة المقدّسة الـ 6 تتهيّأ لاستقبال ضيوف الرحمن

خطة متكاملة لتشغيل وصيانة كامل نطاق شبكة الطرق عبر 12 فرقة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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قامت أمانة العاصمة المقدّسة، بتهيئة مداخل العاصمة المقدّسة البالغ عددها (6) مداخل بإجمالي طول (100) كم، ورفع كفاءتها وجاهزيتها لاستقبال زوّار بيت الله الحرام.

وجاءت الأعمال المنفّذة لتهيئة شبكة الطرق لمكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة، حيث يبلغ طول شبكة الطرق الحالية (5600) كم، كما تمّت تهيئة وتجميل المشهد البصري لـ (6) مداخل على امتداد طريق الملك فيصل (محور مكة – الطائف السيل)، وطريق الأمير سلطان (محور مكة – الهدا)، ومحور طريق (مكة – الليث)، ومحور طريق (مكة المكرّمة – المدينة المنوّرة)، وطريق الأمير محمد بن سلمان (محور مكة – جدة السريع) ومحور (مكة – جدة القديم) ومداخل المشاعر المقدّسة.

وتضمنت الأعمال تنفيذ دهانات مرورية بأطوال بلغت (6300) متر طولي، وصيانة (1500) برج وعمود إنارة، و(5300) وحدة إنارة، إضافة إلى أعمال كشط الأسفلت بمساحة (272000) متر مكعب.

ووضعت الأمانة خطة تشغيلية متكاملة لتشغيل وصيانة كامل نطاق شبكة الطرق من خلال تسخير عدد (12) فرقة صيانة تعمل على مدار الساعة مزوّدة بـ (156) مهندساً وفنياً وعاملاً و(67) معدة مختلفة الاستخدام و(17) مشرفاً.

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