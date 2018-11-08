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ضمن الدورات الإسعافية.. هلال الباحة يسلّم منسوبي الإمارة شهاداتهم التدريبية

سلّم وكيل إمارة منطقة الباحة للشؤن الأمنية ومدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي خالد بن محمد الغامدي، شهادات المتدربين من منسوبي الإمارة ضمن برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية.

وقال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي صالح الزهراني: إن هذه الدوره تأتي ضمن سلسلة الدورات الإسعافية التي وجّه بها رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد القاسم لمنسوبي الإمارة أثناء زيارته السابقة لمنطقة الباحة، وبمتابعة من مدير عام الإدارة العامة للتدريب الدكتور محمد السويح بالمركز العام.

وأفاد الزهراني بأنه يمكن التسجيل في برنامج الأمير نايف لمبادئ الإسعافات الأولية من خلال الرابط https://training.srca.org.sa/#!/hom.

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ضمن الدورات الإسعافية.. هلال الباحة يسلّم منسوبي الإمارة شهاداتهم التدريبية
سبق

سلّم وكيل إمارة منطقة الباحة للشؤن الأمنية ومدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي خالد بن محمد الغامدي، شهادات المتدربين من منسوبي الإمارة ضمن برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية.

وقال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي صالح الزهراني: إن هذه الدوره تأتي ضمن سلسلة الدورات الإسعافية التي وجّه بها رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد القاسم لمنسوبي الإمارة أثناء زيارته السابقة لمنطقة الباحة، وبمتابعة من مدير عام الإدارة العامة للتدريب الدكتور محمد السويح بالمركز العام.

وأفاد الزهراني بأنه يمكن التسجيل في برنامج الأمير نايف لمبادئ الإسعافات الأولية من خلال الرابط https://training.srca.org.sa/#!/hom.

08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
12:38 PM

ضمن الدورات الإسعافية.. هلال الباحة يسلّم منسوبي الإمارة شهاداتهم التدريبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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سلّم وكيل إمارة منطقة الباحة للشؤن الأمنية ومدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي خالد بن محمد الغامدي، شهادات المتدربين من منسوبي الإمارة ضمن برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية.

وقال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي صالح الزهراني: إن هذه الدوره تأتي ضمن سلسلة الدورات الإسعافية التي وجّه بها رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد القاسم لمنسوبي الإمارة أثناء زيارته السابقة لمنطقة الباحة، وبمتابعة من مدير عام الإدارة العامة للتدريب الدكتور محمد السويح بالمركز العام.

وأفاد الزهراني بأنه يمكن التسجيل في برنامج الأمير نايف لمبادئ الإسعافات الأولية من خلال الرابط https://training.srca.org.sa/#!/hom.

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