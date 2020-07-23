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بعد بلاغ مواطن عن وجود إصابات بكورونا بين موظفيها.. "أمانة جدة" تغلق 3 فروع لشركة ملابس شهيرة

مراقبو البلديات رصدوا عدم تقيُّدها بالاحترازات الوقائية

أغلقت أمانة محافظة جدة مساء أمس ثلاثة فروع لشركة شهيرة في تسويق الملابس النسائية والرجالية والأطفال في ثلاثة أسواق شهيرة بجنوب ووسط المحافظة؛ وذلك لعدم تقيدها بالاحترازات الوقائية من تفشي فيروس كورونا.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية، المهندس محمد الزهراني، أن مواطنًا أبلغ عن وجود إصابات في أحد الفروع. وعلى الفور تم توجيه مراقبي البلديات المعنية، وجرى التأكد من الواقعة، وإغلاق تلك الفروع.

وأشار الزهراني إلى أنه سيتم تطبيق العقوبات بحق هذه المحال المخالفة، مؤكدًا اهتمام الأمانة بصحة المواطن والمقيم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد بلاغ مواطن عن وجود إصابات بكورونا بين موظفيها.. "أمانة جدة" تغلق 3 فروع لشركة ملابس شهيرة
سبق

أغلقت أمانة محافظة جدة مساء أمس ثلاثة فروع لشركة شهيرة في تسويق الملابس النسائية والرجالية والأطفال في ثلاثة أسواق شهيرة بجنوب ووسط المحافظة؛ وذلك لعدم تقيدها بالاحترازات الوقائية من تفشي فيروس كورونا.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية، المهندس محمد الزهراني، أن مواطنًا أبلغ عن وجود إصابات في أحد الفروع. وعلى الفور تم توجيه مراقبي البلديات المعنية، وجرى التأكد من الواقعة، وإغلاق تلك الفروع.

وأشار الزهراني إلى أنه سيتم تطبيق العقوبات بحق هذه المحال المخالفة، مؤكدًا اهتمام الأمانة بصحة المواطن والمقيم.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
12:17 AM

بعد بلاغ مواطن عن وجود إصابات بكورونا بين موظفيها.. "أمانة جدة" تغلق 3 فروع لشركة ملابس شهيرة

مراقبو البلديات رصدوا عدم تقيُّدها بالاحترازات الوقائية

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عبدالله الراجحي - جدة
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4,719

أغلقت أمانة محافظة جدة مساء أمس ثلاثة فروع لشركة شهيرة في تسويق الملابس النسائية والرجالية والأطفال في ثلاثة أسواق شهيرة بجنوب ووسط المحافظة؛ وذلك لعدم تقيدها بالاحترازات الوقائية من تفشي فيروس كورونا.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية، المهندس محمد الزهراني، أن مواطنًا أبلغ عن وجود إصابات في أحد الفروع. وعلى الفور تم توجيه مراقبي البلديات المعنية، وجرى التأكد من الواقعة، وإغلاق تلك الفروع.

وأشار الزهراني إلى أنه سيتم تطبيق العقوبات بحق هذه المحال المخالفة، مؤكدًا اهتمام الأمانة بصحة المواطن والمقيم.

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