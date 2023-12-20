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المنتخب السعودي للرماية يكمل جهوزيته للبطولة العربية في الإمارات

"الشهراني" أشاد بخبرات وإمكانيات اللاعبين

يشارك المنتخب السعودي للرماية على البندقية والمسدس، في البطولة العربية لأسلحة ضغط الهواء التي ستقام في الشارقة خلال الفترة من 20-28 ديسمبر الجاري.

ويمثل المنتخب السعودي في رماية مسدس ضغط الهواء؛ الرماة: محمد العمري، وعطالله العنزي، وسعيد الحارثي. وفي رماية البندقية ضغط الهواء الرماة: حسين الحربي، ومسفر العماري، وفيصل السعد.

وكشف رئيس البعثة المدير التنفيذي للاتحاد أحمد منصور الشهراني، عن جاهزية الأخضر السعودي للمشاركة في البطولة، مشيدًا بخبرة وإمكانيات لاعبي المنتخب السعودي الذين دائمًا ما يقدمون نتائج تليق بالرماية السعودية.

المنتخب السعودي للرماية على البندقية والمسدس البطولة العربية لأسلحة ضغط الهواء الشارقة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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المنتخب السعودي للرماية يكمل جهوزيته للبطولة العربية في الإمارات
سبق

يشارك المنتخب السعودي للرماية على البندقية والمسدس، في البطولة العربية لأسلحة ضغط الهواء التي ستقام في الشارقة خلال الفترة من 20-28 ديسمبر الجاري.

ويمثل المنتخب السعودي في رماية مسدس ضغط الهواء؛ الرماة: محمد العمري، وعطالله العنزي، وسعيد الحارثي. وفي رماية البندقية ضغط الهواء الرماة: حسين الحربي، ومسفر العماري، وفيصل السعد.

وكشف رئيس البعثة المدير التنفيذي للاتحاد أحمد منصور الشهراني، عن جاهزية الأخضر السعودي للمشاركة في البطولة، مشيدًا بخبرة وإمكانيات لاعبي المنتخب السعودي الذين دائمًا ما يقدمون نتائج تليق بالرماية السعودية.

20 ديسمبر 2019 - 23 ربيع الآخر 1441
07:17 PM

المنتخب السعودي للرماية يكمل جهوزيته للبطولة العربية في الإمارات

"الشهراني" أشاد بخبرات وإمكانيات اللاعبين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يشارك المنتخب السعودي للرماية على البندقية والمسدس، في البطولة العربية لأسلحة ضغط الهواء التي ستقام في الشارقة خلال الفترة من 20-28 ديسمبر الجاري.

ويمثل المنتخب السعودي في رماية مسدس ضغط الهواء؛ الرماة: محمد العمري، وعطالله العنزي، وسعيد الحارثي. وفي رماية البندقية ضغط الهواء الرماة: حسين الحربي، ومسفر العماري، وفيصل السعد.

وكشف رئيس البعثة المدير التنفيذي للاتحاد أحمد منصور الشهراني، عن جاهزية الأخضر السعودي للمشاركة في البطولة، مشيدًا بخبرة وإمكانيات لاعبي المنتخب السعودي الذين دائمًا ما يقدمون نتائج تليق بالرماية السعودية.

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