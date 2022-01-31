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"تعليم القنفذة" تودِع أكثر من ٤ ملايين ريال للطلاب والطالبات

كمكافآت للطلبة عن شهر يناير 2022

تودِع إدارة تعليم القنفذة يوم غد الثلاثاء، الموافق للتاسع والعشرين من شهر جمادى الآخرة لعام ١٤٤٣هـ، مكافآت الطلاب لشهر يناير ٢٠٢٢م، ومكافأة الطالبات يتم إيداعها بعد غد الأربعاء للشهر نفسه، فيما بلغ إجمالي المكافآت أكثر من أربعة ملايين ريال.

وأكد مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد الزاحمي أن صرف المكافآت يشمل طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم والمدارس النائية والتربية الخاصة والاغتراب والإعاقات الجسمية وأبناء المعلمين المتوفين.

وأكد الدكتور "الزاحمي" حرص الإدارة ممثلة في قسم خدمات الطلاب والطالبات والشؤون الإدارية والمالية في إنهاء إجراءات الصرف في الوقت المحدد، متمنياً لأبنائه الطلاب والطالبات دوام التوفيق والنجاح.

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"تعليم القنفذة" تودِع أكثر من ٤ ملايين ريال للطلاب والطالبات
سبق

تودِع إدارة تعليم القنفذة يوم غد الثلاثاء، الموافق للتاسع والعشرين من شهر جمادى الآخرة لعام ١٤٤٣هـ، مكافآت الطلاب لشهر يناير ٢٠٢٢م، ومكافأة الطالبات يتم إيداعها بعد غد الأربعاء للشهر نفسه، فيما بلغ إجمالي المكافآت أكثر من أربعة ملايين ريال.

وأكد مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد الزاحمي أن صرف المكافآت يشمل طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم والمدارس النائية والتربية الخاصة والاغتراب والإعاقات الجسمية وأبناء المعلمين المتوفين.

وأكد الدكتور "الزاحمي" حرص الإدارة ممثلة في قسم خدمات الطلاب والطالبات والشؤون الإدارية والمالية في إنهاء إجراءات الصرف في الوقت المحدد، متمنياً لأبنائه الطلاب والطالبات دوام التوفيق والنجاح.

31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
05:30 PM

"تعليم القنفذة" تودِع أكثر من ٤ ملايين ريال للطلاب والطالبات

كمكافآت للطلبة عن شهر يناير 2022

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صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
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تودِع إدارة تعليم القنفذة يوم غد الثلاثاء، الموافق للتاسع والعشرين من شهر جمادى الآخرة لعام ١٤٤٣هـ، مكافآت الطلاب لشهر يناير ٢٠٢٢م، ومكافأة الطالبات يتم إيداعها بعد غد الأربعاء للشهر نفسه، فيما بلغ إجمالي المكافآت أكثر من أربعة ملايين ريال.

وأكد مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد الزاحمي أن صرف المكافآت يشمل طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم والمدارس النائية والتربية الخاصة والاغتراب والإعاقات الجسمية وأبناء المعلمين المتوفين.

وأكد الدكتور "الزاحمي" حرص الإدارة ممثلة في قسم خدمات الطلاب والطالبات والشؤون الإدارية والمالية في إنهاء إجراءات الصرف في الوقت المحدد، متمنياً لأبنائه الطلاب والطالبات دوام التوفيق والنجاح.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,088
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,842
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,974
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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