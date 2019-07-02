القيادة تهنئ الرئيس لورنتينو كورتيزو بمناسبة تنصيبه رئيساً لـ "بنما"

أعربت عن أطيب التهاني والتمنيات للشعب الصديق بالتقدم والازدهار

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس لورنتينو كورتيزو؛ رئيس جمهورية بنما، بمناسبة تنصيبه رئيساً لجمهورية بنما.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح له، ولشعب جمهورية بنما الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس لورنتينو كورتيزو؛ رئيس جمهورية بنما، بمناسبة تنصيبه رئيساً لجمهورية بنما.

وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولشعب جمهورية بنما الصديق المزيد من التقدم والرقي.