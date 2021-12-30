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أكد أن مكانة المملكة العالمية ترجع لمكانتها عربيًّا وإسلاميًّا والتزامها بمواثيق الأمن والسلام بالعالم

خادم الحرمين يبارك مشاريع ولي العهد المستقبلية ويشكر المواطنين والمقيمين والعاملين في مواجهة كورونا

في خطابه السنوي.. الملك سلمان: أشكر أبنائي الجنود البواسل في جميع القطاعات والحد الجنوبي

مؤكدًا أن رؤية 2030 تسعى لخلق اقتصاد متين يواجه المتغيرات الدولية

يولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اهتمامه الكبير بالجنود المرابطين بالحد الجنوبي؛ إذ دائمًا ما يضمنهم في خطاباته؛ ليؤكد ذلك حرصه واهتمامه بالجنود الأبطال الذين يسطِّرون الملاحم دفاعًا عن الدين والوطن.

ورفع -حفظه الله- أمس الأربعاء في خطابه الملكي السنوي أمام مجلس الشورى عبر الاتصال المرئي الشكر والتقدير للجنود المرابطين في الحد الجنوبي في مختلف القطاعات.

وأضاف بأن رؤية السعودية 2030 تسعى لخلق اقتصاد متين، يواجه المتغيرات الدولية، وأن بدء المرحلة الثانية من رؤية السعودية يدفع عجلة الإنجاز.

وأشار إلى أن مكانة السعودية العالمية تعود لمكانتها العربية والإسلامية.

إلى ذلك، شكر خادم الحرمين المواطنين والمقيمين والعاملين في مواجهة جائحة كورونا، وكذلك الجنود بجميع القطاعات، وفي الحد الجنوبي.

يُذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود كان قد افتتح عبر الاتصال المرئي أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

وكان ولي العهد السعودي قد تحدَّث في مبادرة مستقبل الاستثمار في يناير من العام الحالي 2021 عن مستهدفات استراتيجية الرياض، وسعيها إلى تحويل عاصمة السعودية إلى واحدة من أكبر عشر اقتصادات مدن في العالم، ومضاعفة عدد سكانها إلى 15 – 20 مليون نسمة، واستقبال أكثر من أربعين مليون زائر بحلول عام 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في خطابه السنوي.. الملك سلمان: أشكر أبنائي الجنود البواسل في جميع القطاعات والحد الجنوبي
سبق

يولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اهتمامه الكبير بالجنود المرابطين بالحد الجنوبي؛ إذ دائمًا ما يضمنهم في خطاباته؛ ليؤكد ذلك حرصه واهتمامه بالجنود الأبطال الذين يسطِّرون الملاحم دفاعًا عن الدين والوطن.

ورفع -حفظه الله- أمس الأربعاء في خطابه الملكي السنوي أمام مجلس الشورى عبر الاتصال المرئي الشكر والتقدير للجنود المرابطين في الحد الجنوبي في مختلف القطاعات.

وأضاف بأن رؤية السعودية 2030 تسعى لخلق اقتصاد متين، يواجه المتغيرات الدولية، وأن بدء المرحلة الثانية من رؤية السعودية يدفع عجلة الإنجاز.

وأشار إلى أن مكانة السعودية العالمية تعود لمكانتها العربية والإسلامية.

إلى ذلك، شكر خادم الحرمين المواطنين والمقيمين والعاملين في مواجهة جائحة كورونا، وكذلك الجنود بجميع القطاعات، وفي الحد الجنوبي.

يُذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود كان قد افتتح عبر الاتصال المرئي أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

وكان ولي العهد السعودي قد تحدَّث في مبادرة مستقبل الاستثمار في يناير من العام الحالي 2021 عن مستهدفات استراتيجية الرياض، وسعيها إلى تحويل عاصمة السعودية إلى واحدة من أكبر عشر اقتصادات مدن في العالم، ومضاعفة عدد سكانها إلى 15 – 20 مليون نسمة، واستقبال أكثر من أربعين مليون زائر بحلول عام 2030.

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
01:37 AM

في خطابه السنوي.. الملك سلمان: أشكر أبنائي الجنود البواسل في جميع القطاعات والحد الجنوبي

مؤكدًا أن رؤية 2030 تسعى لخلق اقتصاد متين يواجه المتغيرات الدولية

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فهد كاملي - جازان
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1,375

يولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اهتمامه الكبير بالجنود المرابطين بالحد الجنوبي؛ إذ دائمًا ما يضمنهم في خطاباته؛ ليؤكد ذلك حرصه واهتمامه بالجنود الأبطال الذين يسطِّرون الملاحم دفاعًا عن الدين والوطن.

ورفع -حفظه الله- أمس الأربعاء في خطابه الملكي السنوي أمام مجلس الشورى عبر الاتصال المرئي الشكر والتقدير للجنود المرابطين في الحد الجنوبي في مختلف القطاعات.

وأضاف بأن رؤية السعودية 2030 تسعى لخلق اقتصاد متين، يواجه المتغيرات الدولية، وأن بدء المرحلة الثانية من رؤية السعودية يدفع عجلة الإنجاز.

وأشار إلى أن مكانة السعودية العالمية تعود لمكانتها العربية والإسلامية.

إلى ذلك، شكر خادم الحرمين المواطنين والمقيمين والعاملين في مواجهة جائحة كورونا، وكذلك الجنود بجميع القطاعات، وفي الحد الجنوبي.

يُذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود كان قد افتتح عبر الاتصال المرئي أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

وكان ولي العهد السعودي قد تحدَّث في مبادرة مستقبل الاستثمار في يناير من العام الحالي 2021 عن مستهدفات استراتيجية الرياض، وسعيها إلى تحويل عاصمة السعودية إلى واحدة من أكبر عشر اقتصادات مدن في العالم، ومضاعفة عدد سكانها إلى 15 – 20 مليون نسمة، واستقبال أكثر من أربعين مليون زائر بحلول عام 2030.

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