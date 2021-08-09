الحكومة الأفغانية تُسلِّح ميليشيات مدنية لمواجهة "طالبان"

"غني" أصدر القرار بعد مناقشة الأوضاع مع قادة بارزين

قررت أفغانستان اليوم الاثنين تسليح الميليشيات المدنية في ظل هجوم واسع لحركة طالبان عبر البلاد، بحسب ما أفاد المكتب الرئاسي.

وذكر المكتب أن الرئيس أشرف غني اجتمع مع قادة أفغان بارزين لمناقشة الوضع الحالي في البلاد، وفقًا لـ"سبوتنيك".

وأضاف بأن الاجتماع شهد صدور قرار حول دعم القوات الأمنية، وصون الجمهورية، والحفاظ عليها، وتماسك وتقوية وتجهيز الانتفاضات الشعبية ضد هجمات العدو.