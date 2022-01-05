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مستوطنون برفقة حاخامات يقتحمون "الأقصى"

تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال

اقتحم مستوطنون يهود برفقة حاخامات اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن عشرات المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، برفقة حاخامات قدّموا شروحًا مزيفة عن الهيكل المزعوم.

وأضافت أن المستوطنين نفّذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه، فيما تولّت عناصر من شرطة الاحتلال حماية المقتحمين وتسهيل الاقتحامات.

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مستوطنون برفقة حاخامات يقتحمون "الأقصى"
سبق

اقتحم مستوطنون يهود برفقة حاخامات اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن عشرات المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، برفقة حاخامات قدّموا شروحًا مزيفة عن الهيكل المزعوم.

وأضافت أن المستوطنين نفّذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه، فيما تولّت عناصر من شرطة الاحتلال حماية المقتحمين وتسهيل الاقتحامات.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
03:17 PM

مستوطنون برفقة حاخامات يقتحمون "الأقصى"

تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اقتحم مستوطنون يهود برفقة حاخامات اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن عشرات المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، برفقة حاخامات قدّموا شروحًا مزيفة عن الهيكل المزعوم.

وأضافت أن المستوطنين نفّذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه، فيما تولّت عناصر من شرطة الاحتلال حماية المقتحمين وتسهيل الاقتحامات.

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