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تسجيل 51 إصابة "كورونا" جديدة في سلطنة عُمان

"الصحة": يرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 2049 حالة

أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم الإثنين، تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2049 حالة.

وقالت الوزارة عبر "تويتر": تم تسجيل (51) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد19؛ منها (37) حالة لعُمانيين، و(14) حالة لغير عُمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في #السلطنة (2049) حالة، وعدد الوفيات (10)، وتود الوزارة التأكيد أن (364) حالة تماثلت للشفاء.

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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تسجيل 51 إصابة "كورونا" جديدة في سلطنة عُمان
سبق

أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم الإثنين، تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2049 حالة.

وقالت الوزارة عبر "تويتر": تم تسجيل (51) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد19؛ منها (37) حالة لعُمانيين، و(14) حالة لغير عُمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في #السلطنة (2049) حالة، وعدد الوفيات (10)، وتود الوزارة التأكيد أن (364) حالة تماثلت للشفاء.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
10:57 AM

تسجيل 51 إصابة "كورونا" جديدة في سلطنة عُمان

"الصحة": يرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 2049 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم الإثنين، تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2049 حالة.

وقالت الوزارة عبر "تويتر": تم تسجيل (51) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد19؛ منها (37) حالة لعُمانيين، و(14) حالة لغير عُمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في #السلطنة (2049) حالة، وعدد الوفيات (10)، وتود الوزارة التأكيد أن (364) حالة تماثلت للشفاء.

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