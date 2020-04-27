تسجيل 51 إصابة "كورونا" جديدة في سلطنة عُمان

أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم الإثنين، تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2049 حالة.
وقالت الوزارة عبر "تويتر": تم تسجيل (51) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد19؛ منها (37) حالة لعُمانيين، و(14) حالة لغير عُمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في #السلطنة (2049) حالة، وعدد الوفيات (10)، وتود الوزارة التأكيد أن (364) حالة تماثلت للشفاء.
أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم الإثنين، تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2049 حالة.
وقالت الوزارة عبر "تويتر": تم تسجيل (51) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد19؛ منها (37) حالة لعُمانيين، و(14) حالة لغير عُمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في #السلطنة (2049) حالة، وعدد الوفيات (10)، وتود الوزارة التأكيد أن (364) حالة تماثلت للشفاء.
أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم الإثنين، تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2049 حالة.
وقالت الوزارة عبر "تويتر": تم تسجيل (51) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد19؛ منها (37) حالة لعُمانيين، و(14) حالة لغير عُمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في #السلطنة (2049) حالة، وعدد الوفيات (10)، وتود الوزارة التأكيد أن (364) حالة تماثلت للشفاء.