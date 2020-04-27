تسجيل 51 إصابة "كورونا" جديدة في سلطنة عُمان

"الصحة": يرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 2049 حالة

أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم الإثنين، تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2049 حالة.

وقالت الوزارة عبر "تويتر": تم تسجيل (51) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد19؛ منها (37) حالة لعُمانيين، و(14) حالة لغير عُمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في #السلطنة (2049) حالة، وعدد الوفيات (10)، وتود الوزارة التأكيد أن (364) حالة تماثلت للشفاء.