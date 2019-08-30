وزير الشؤون البلدية يوجه بصرف 27 مليون ريال مكافأة لموظفي أمانة الرياض

حققت المرتبة الأولى في أعلى الإيرادات البلدية على مستوى المملكة

وجه وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بصرف مكافأة لموظفي أمانة الرياض بمبلغ 27 مليون ريال، بعد أن حققت أمانة الرياض المرتبة الأولى في أعلى الإيرادات البلدية على مستوى المملكة.

وكتبت أمانة منطقة الرياض عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": "معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي يصرف مكافآت تحفيزية لمنسوبي #أمانة_منطقة_الرياض بمبلغ إجمالي قدره ٢٧ مليون ريال، استفاد منها ١٤٠٠ موظف وموظفة، وذلك بعد أن حققت أمانة الرياض المرتبة الأولى في أعلى الإيرادات البلدية على مستوى المملكة".