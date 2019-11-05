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مصر: اتفاق الرياض خطوة مهمة تعزز فرص التوصل لحل شامل للأزمة اليمنية

أكدت أنه خطوة مهمة تعزز من فرص التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية

أعربت جمهورية مصر العربية، عن ترحيبها بالتوقيع على وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، استجابة للدعوة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - .

وأشادت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء اليوم، بالاتفاق الذي يُعد خطوة مهمة تعزز من فرص التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، والالتزام بجميع مرجعيات التسوية السياسية ولاسيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

وثمّن بيان الخارجية المصرية الجهود التي بذلتها كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في سبيل التوصل للاتفاق.

وأكد البيان دعم مصر للاتفاق بما يستهدف تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن، ويضمن وحدته وسلامة أراضيه ويرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.

مصر الحكومة الشرعية اليمنية المجلس الانتقالي الجنوبي اتفاق الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصر: اتفاق الرياض خطوة مهمة تعزز فرص التوصل لحل شامل للأزمة اليمنية
سبق

أعربت جمهورية مصر العربية، عن ترحيبها بالتوقيع على وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، استجابة للدعوة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - .

وأشادت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء اليوم، بالاتفاق الذي يُعد خطوة مهمة تعزز من فرص التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، والالتزام بجميع مرجعيات التسوية السياسية ولاسيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

وثمّن بيان الخارجية المصرية الجهود التي بذلتها كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في سبيل التوصل للاتفاق.

وأكد البيان دعم مصر للاتفاق بما يستهدف تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن، ويضمن وحدته وسلامة أراضيه ويرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
10:26 PM

مصر: اتفاق الرياض خطوة مهمة تعزز فرص التوصل لحل شامل للأزمة اليمنية

أكدت أنه خطوة مهمة تعزز من فرص التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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أعربت جمهورية مصر العربية، عن ترحيبها بالتوقيع على وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، استجابة للدعوة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - .

وأشادت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء اليوم، بالاتفاق الذي يُعد خطوة مهمة تعزز من فرص التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، والالتزام بجميع مرجعيات التسوية السياسية ولاسيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

وثمّن بيان الخارجية المصرية الجهود التي بذلتها كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في سبيل التوصل للاتفاق.

وأكد البيان دعم مصر للاتفاق بما يستهدف تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن، ويضمن وحدته وسلامة أراضيه ويرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.

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