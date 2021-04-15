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أمير الجوف: مسابقة الملك سلمان امتداد للعناية الكريمة بنشر علوم القرآن وصناعة جيل متعلم

بمناسبة انطلاق التصفيات النهائية للمسابقة للبنين والبنات في دورتها الـ22

أكد أمير منطقة الجوف، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أن مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم تأتي امتدادًا للعناية الكريمة بنشر علوم القرآن، وصناعة جيل متعلم، وحافظ لكتاب الله، ضمن جهود حكومة السعودية.

جاء ذلك في تصريح للأمير فيصل بن نواف بمناسبة انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة الملك سلمان بن عبدالعزيز المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الثانية والعشرين، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتراضيًّا وفق البروتوكولات الصحية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأضاف بأن فروع المسابقة تفتح باب المنافسة بين فئة الشباب من الجنسين في الحفظ والتجويد والتلاوة والتفسير، وتشمل مناطق السعودية كافة التي تجري فيها التصفيات الأولية للمسابقة؛ وهو ما يساهم في تحقيق أهدافها بتشجيع أبناء الوطن وبناته على الإقبال على كتاب الله -عز وجل-، وربطهم بالقرآن الكريم في سن مبكرة، وإبراز اهتمام السعودية بكتاب الله، والعناية بحفظه وتلاوته وتجويده.

وقدّم في ختام تصريحه شكره لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ولجان التحكيم فيها، داعيًا الله أن يجزيهم خير الجزاء على ما يقومون به من جهود لإنجاح هذه المسابقة العزيزة على قلوبنا جميعًا، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والازدهار.

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أمير الجوف: مسابقة الملك سلمان امتداد للعناية الكريمة بنشر علوم القرآن وصناعة جيل متعلم
سبق

أكد أمير منطقة الجوف، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أن مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم تأتي امتدادًا للعناية الكريمة بنشر علوم القرآن، وصناعة جيل متعلم، وحافظ لكتاب الله، ضمن جهود حكومة السعودية.

جاء ذلك في تصريح للأمير فيصل بن نواف بمناسبة انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة الملك سلمان بن عبدالعزيز المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الثانية والعشرين، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتراضيًّا وفق البروتوكولات الصحية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأضاف بأن فروع المسابقة تفتح باب المنافسة بين فئة الشباب من الجنسين في الحفظ والتجويد والتلاوة والتفسير، وتشمل مناطق السعودية كافة التي تجري فيها التصفيات الأولية للمسابقة؛ وهو ما يساهم في تحقيق أهدافها بتشجيع أبناء الوطن وبناته على الإقبال على كتاب الله -عز وجل-، وربطهم بالقرآن الكريم في سن مبكرة، وإبراز اهتمام السعودية بكتاب الله، والعناية بحفظه وتلاوته وتجويده.

وقدّم في ختام تصريحه شكره لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ولجان التحكيم فيها، داعيًا الله أن يجزيهم خير الجزاء على ما يقومون به من جهود لإنجاح هذه المسابقة العزيزة على قلوبنا جميعًا، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والازدهار.

15 إبريل 2021 - 3 رمضان 1442
01:53 AM
اخر تعديل
15 إبريل 2021 - 3 رمضان 1442
02:14 AM

أمير الجوف: مسابقة الملك سلمان امتداد للعناية الكريمة بنشر علوم القرآن وصناعة جيل متعلم

بمناسبة انطلاق التصفيات النهائية للمسابقة للبنين والبنات في دورتها الـ22

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
137

أكد أمير منطقة الجوف، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أن مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم تأتي امتدادًا للعناية الكريمة بنشر علوم القرآن، وصناعة جيل متعلم، وحافظ لكتاب الله، ضمن جهود حكومة السعودية.

جاء ذلك في تصريح للأمير فيصل بن نواف بمناسبة انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة الملك سلمان بن عبدالعزيز المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الثانية والعشرين، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتراضيًّا وفق البروتوكولات الصحية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأضاف بأن فروع المسابقة تفتح باب المنافسة بين فئة الشباب من الجنسين في الحفظ والتجويد والتلاوة والتفسير، وتشمل مناطق السعودية كافة التي تجري فيها التصفيات الأولية للمسابقة؛ وهو ما يساهم في تحقيق أهدافها بتشجيع أبناء الوطن وبناته على الإقبال على كتاب الله -عز وجل-، وربطهم بالقرآن الكريم في سن مبكرة، وإبراز اهتمام السعودية بكتاب الله، والعناية بحفظه وتلاوته وتجويده.

وقدّم في ختام تصريحه شكره لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ولجان التحكيم فيها، داعيًا الله أن يجزيهم خير الجزاء على ما يقومون به من جهود لإنجاح هذه المسابقة العزيزة على قلوبنا جميعًا، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والازدهار.

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