أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 12,933 مركبة من نوع هيونداي "Azera"
2017 - 2021
وقالت الوزارة: لخلل في وحدة نظام مانع انغلاق الفرامل (ABS) قد يؤدي إلى نشوب حريق في حجرة المحرك.
ودعت الى التواصل مع الشركة؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.
لهذا السبب.. التجارة تستدعي 12,933 مركبة هيونداي "Azera"
دعت الوزارة إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً
أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 12,933 مركبة من نوع هيونداي "Azera"
2017 - 2021
وقالت الوزارة: لخلل في وحدة نظام مانع انغلاق الفرامل (ABS) قد يؤدي إلى نشوب حريق في حجرة المحرك.
ودعت الى التواصل مع الشركة؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.
أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 12,933 مركبة من نوع هيونداي "Azera"
لهذا السبب.. التجارة تستدعي 12,933 مركبة هيونداي "Azera"
دعت الوزارة إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً
أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 12,933 مركبة من نوع هيونداي "Azera"
2017 - 2021
وقالت الوزارة: لخلل في وحدة نظام مانع انغلاق الفرامل (ABS) قد يؤدي إلى نشوب حريق في حجرة المحرك.
ودعت الى التواصل مع الشركة؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.