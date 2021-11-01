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لهذا السبب.. التجارة تستدعي 12,933 مركبة هيونداي "Azera"

دعت الوزارة إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 12,933 مركبة من نوع هيونداي "Azera"
2017 - 2021
وقالت الوزارة: لخلل في وحدة نظام مانع انغلاق الفرامل (ABS) قد يؤدي إلى نشوب حريق في حجرة المحرك.
ودعت الى التواصل مع الشركة؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

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لهذا السبب.. التجارة تستدعي 12,933 مركبة هيونداي "Azera"
سبق

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 12,933 مركبة من نوع هيونداي "Azera"
2017 - 2021
وقالت الوزارة: لخلل في وحدة نظام مانع انغلاق الفرامل (ABS) قد يؤدي إلى نشوب حريق في حجرة المحرك.
ودعت الى التواصل مع الشركة؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

01 نوفمبر 2021 - 26 ربيع الأول 1443
02:07 PM

لهذا السبب.. التجارة تستدعي 12,933 مركبة هيونداي "Azera"

دعت الوزارة إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,244

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 12,933 مركبة من نوع هيونداي "Azera"
2017 - 2021
وقالت الوزارة: لخلل في وحدة نظام مانع انغلاق الفرامل (ABS) قد يؤدي إلى نشوب حريق في حجرة المحرك.
ودعت الى التواصل مع الشركة؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,961
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,911
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,057
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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