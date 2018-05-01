هيئة الرياضة تطلب إيضاحات من "فيصل بن تركي" حول مبالغ مالية في النصر

طلبت الهيئة العامة للرياضة إيضاحات من إدارة الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر السابق حول بعض المبالغ المالية وطريقة صرفها.

وفي هذا الصدد أكد رجاء الله السلمي وكيل رئيس هيئة الرياضة للإعلام في حديث لبرنامج الخيمة أن الدعم تم لجميع الأندية ولا يوجد نادٍ تم دعمه دون الآخر، والهيئة تقف بمسافة واحدة لجميع الأندية.

وزاد قائلاً: "نحن في الهيئة نراقب الهاشتاقات التي تظهر ضد الهيئة ونعرف لماذا يحدث ذلك، ولكن نثق بالرياضيين والجمهور أنهم يدركون أننا نقدم عملاً للأندية".