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"التعليم" تعتمد تفعيل الدليل الإرشادي لمدير المدرسة والمنسق في نظام مسارات الثانوية العامة

لتحسين مخرجات العملية التعليمية وفق رؤية 2030 وربط المخرجات باحتياجات سوق العمل

اعتمدت وزارة التعليم تفعيل الدليل الإرشادي لمدير المدرسة في نظام مسارات الثانوية العامة، والدليل الإرشادي لمنسق المسارات الذي تم إقراره في بداية العام الدراسي الحالي بتطبيق السنة الأولى المشتركة للمرحلة الثانوية في جميع المدارس الحكومية والأهلية، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، والمدارس السعودية في الخارج، والمدارس الليلية، ومدارس تعليم الكبيرات؛ لتحسين مخرجات العملية التعليمية وفق رؤية المملكة 2030، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.

ويأتي ذلك في إطار إقرار التقويم الدراسي لعام 1443هـ، وقرار وزير التعليم بإنشاء البرنامج التنفيذي لتطوير المسارات والخطط الدراسية والأكاديميات، إلى جانب الخطة الدراسية لنظام المسارات ومناهجه المطورة، حيث طبقت التعليم بداية من الفصل الدراسي الأول في العام الدراسي الحالي مسارات الثانوية العامة، بدخول الطلاب والطالبات السنة الأولى المشتركة، التي يتم خلالها عمليات القياس والتوجيه للطلبة، على أن يبدأوا في العام المقبل تحديد واختيار التخصصات المناسبة لمهاراتهم وقدراتهم ما بين مسار عام وأربعة مسارات تخصصية، هي: مسار علوم الحاسب والهندسة، ومسار الصحة والحياة، ومسار إدارة الأعمال، والمسار الشرعي، والمسارات التي اختاروها في الصف الثاني.

وتسعى وزارة التعليم من خلال تطبيق نظام مسارات الثانوية العامة إلى الحد من الفاقد التعليمي، ورفع معدلات التوظيف بين أبناء الوطن، وصقل المهارات بما يتسق مع الثورة الصناعية الرابعة، وكذلك الكشف المبكر عن اهتمامات وقدرات الطلبة وفقاً للفروق الفردية بينهم لتوجيه الطلبة المتميزين نحو المسارات المتخصصة، وصقل المهارات اللغوية لديهم، إلى جانب إلغاء السنة التحضيرية في الجامعات، وترشيد الإنفاق الجامعي، وترشيد القبول في التخصصات النظرية بالجامعات، وإعداد المتعلم للحياة ومهارات القرن الحادي والعشرين، إضافة إلى المساهمة في رفع أداء الطلبة في الاختبارات الوطنية والدولية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعليم" تعتمد تفعيل الدليل الإرشادي لمدير المدرسة والمنسق في نظام مسارات الثانوية العامة
سبق

اعتمدت وزارة التعليم تفعيل الدليل الإرشادي لمدير المدرسة في نظام مسارات الثانوية العامة، والدليل الإرشادي لمنسق المسارات الذي تم إقراره في بداية العام الدراسي الحالي بتطبيق السنة الأولى المشتركة للمرحلة الثانوية في جميع المدارس الحكومية والأهلية، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، والمدارس السعودية في الخارج، والمدارس الليلية، ومدارس تعليم الكبيرات؛ لتحسين مخرجات العملية التعليمية وفق رؤية المملكة 2030، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.

ويأتي ذلك في إطار إقرار التقويم الدراسي لعام 1443هـ، وقرار وزير التعليم بإنشاء البرنامج التنفيذي لتطوير المسارات والخطط الدراسية والأكاديميات، إلى جانب الخطة الدراسية لنظام المسارات ومناهجه المطورة، حيث طبقت التعليم بداية من الفصل الدراسي الأول في العام الدراسي الحالي مسارات الثانوية العامة، بدخول الطلاب والطالبات السنة الأولى المشتركة، التي يتم خلالها عمليات القياس والتوجيه للطلبة، على أن يبدأوا في العام المقبل تحديد واختيار التخصصات المناسبة لمهاراتهم وقدراتهم ما بين مسار عام وأربعة مسارات تخصصية، هي: مسار علوم الحاسب والهندسة، ومسار الصحة والحياة، ومسار إدارة الأعمال، والمسار الشرعي، والمسارات التي اختاروها في الصف الثاني.

وتسعى وزارة التعليم من خلال تطبيق نظام مسارات الثانوية العامة إلى الحد من الفاقد التعليمي، ورفع معدلات التوظيف بين أبناء الوطن، وصقل المهارات بما يتسق مع الثورة الصناعية الرابعة، وكذلك الكشف المبكر عن اهتمامات وقدرات الطلبة وفقاً للفروق الفردية بينهم لتوجيه الطلبة المتميزين نحو المسارات المتخصصة، وصقل المهارات اللغوية لديهم، إلى جانب إلغاء السنة التحضيرية في الجامعات، وترشيد الإنفاق الجامعي، وترشيد القبول في التخصصات النظرية بالجامعات، وإعداد المتعلم للحياة ومهارات القرن الحادي والعشرين، إضافة إلى المساهمة في رفع أداء الطلبة في الاختبارات الوطنية والدولية.

27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
04:03 PM

"التعليم" تعتمد تفعيل الدليل الإرشادي لمدير المدرسة والمنسق في نظام مسارات الثانوية العامة

لتحسين مخرجات العملية التعليمية وفق رؤية 2030 وربط المخرجات باحتياجات سوق العمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتمدت وزارة التعليم تفعيل الدليل الإرشادي لمدير المدرسة في نظام مسارات الثانوية العامة، والدليل الإرشادي لمنسق المسارات الذي تم إقراره في بداية العام الدراسي الحالي بتطبيق السنة الأولى المشتركة للمرحلة الثانوية في جميع المدارس الحكومية والأهلية، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، والمدارس السعودية في الخارج، والمدارس الليلية، ومدارس تعليم الكبيرات؛ لتحسين مخرجات العملية التعليمية وفق رؤية المملكة 2030، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.

ويأتي ذلك في إطار إقرار التقويم الدراسي لعام 1443هـ، وقرار وزير التعليم بإنشاء البرنامج التنفيذي لتطوير المسارات والخطط الدراسية والأكاديميات، إلى جانب الخطة الدراسية لنظام المسارات ومناهجه المطورة، حيث طبقت التعليم بداية من الفصل الدراسي الأول في العام الدراسي الحالي مسارات الثانوية العامة، بدخول الطلاب والطالبات السنة الأولى المشتركة، التي يتم خلالها عمليات القياس والتوجيه للطلبة، على أن يبدأوا في العام المقبل تحديد واختيار التخصصات المناسبة لمهاراتهم وقدراتهم ما بين مسار عام وأربعة مسارات تخصصية، هي: مسار علوم الحاسب والهندسة، ومسار الصحة والحياة، ومسار إدارة الأعمال، والمسار الشرعي، والمسارات التي اختاروها في الصف الثاني.

وتسعى وزارة التعليم من خلال تطبيق نظام مسارات الثانوية العامة إلى الحد من الفاقد التعليمي، ورفع معدلات التوظيف بين أبناء الوطن، وصقل المهارات بما يتسق مع الثورة الصناعية الرابعة، وكذلك الكشف المبكر عن اهتمامات وقدرات الطلبة وفقاً للفروق الفردية بينهم لتوجيه الطلبة المتميزين نحو المسارات المتخصصة، وصقل المهارات اللغوية لديهم، إلى جانب إلغاء السنة التحضيرية في الجامعات، وترشيد الإنفاق الجامعي، وترشيد القبول في التخصصات النظرية بالجامعات، وإعداد المتعلم للحياة ومهارات القرن الحادي والعشرين، إضافة إلى المساهمة في رفع أداء الطلبة في الاختبارات الوطنية والدولية.

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