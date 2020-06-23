النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أبل" تزوّد آيفون بـ"سلاح سرّي" ضدّ السرقة

ظهر في تحديث نظام التشغيل المعروف "آي أو إس 14"

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "أبل" الأمريكية زوّدت هواتفها "آيفون" بما وصفته بـ"السلاح السرّي" الذي سيمنع سرقة تلك الهواتف بصورة كبيرة.

وتطرق موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إلى أن ذلك السلاح ظهر بصورة جديدة في تحديث نظام تشغيل هواتف "آيفون" المعروف باسم "آي أو إس 14".

ويسمح نظام التشغيل الجديد لأول مرة بتفعيل خاصية "تعقب هاتفي" مع أكثر من جهاز مرتبط بالمستخدم، ويتيح العثور على أجهزة تابعة لجهات خارجية.

أشارت "أبل" إلى أن هذا سيخضع لرقابة محددة، حتى لا تستغل تلك التقنية بصورة غير قانونية من البعض.

ومن المتوقع أن تكون تلك الميزة متاحة لجميع مستخدمي "آيفون" في نهاية العام الجاري 2020.

ولكن قد يدخل هذا التحديث "أبل" في مشكلات قانونية وقضائية، خاصة أن الاتحاد الأوروبي سبق أن اشتكى من أن تطبيق "تعقب هاتفي" به أذونات افتراضية أوسع من تطبيقات التتبع المماثلة.

شركة أبل أبل

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
"أبل" تزوّد آيفون بـ"سلاح سرّي" ضدّ السرقة
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "أبل" الأمريكية زوّدت هواتفها "آيفون" بما وصفته بـ"السلاح السرّي" الذي سيمنع سرقة تلك الهواتف بصورة كبيرة.

وتطرق موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إلى أن ذلك السلاح ظهر بصورة جديدة في تحديث نظام تشغيل هواتف "آيفون" المعروف باسم "آي أو إس 14".

ويسمح نظام التشغيل الجديد لأول مرة بتفعيل خاصية "تعقب هاتفي" مع أكثر من جهاز مرتبط بالمستخدم، ويتيح العثور على أجهزة تابعة لجهات خارجية.

أشارت "أبل" إلى أن هذا سيخضع لرقابة محددة، حتى لا تستغل تلك التقنية بصورة غير قانونية من البعض.

ومن المتوقع أن تكون تلك الميزة متاحة لجميع مستخدمي "آيفون" في نهاية العام الجاري 2020.

ولكن قد يدخل هذا التحديث "أبل" في مشكلات قانونية وقضائية، خاصة أن الاتحاد الأوروبي سبق أن اشتكى من أن تطبيق "تعقب هاتفي" به أذونات افتراضية أوسع من تطبيقات التتبع المماثلة.

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
09:45 AM

"أبل" تزوّد آيفون بـ"سلاح سرّي" ضدّ السرقة

ظهر في تحديث نظام التشغيل المعروف "آي أو إس 14"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
0
909

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "أبل" الأمريكية زوّدت هواتفها "آيفون" بما وصفته بـ"السلاح السرّي" الذي سيمنع سرقة تلك الهواتف بصورة كبيرة.

وتطرق موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إلى أن ذلك السلاح ظهر بصورة جديدة في تحديث نظام تشغيل هواتف "آيفون" المعروف باسم "آي أو إس 14".

ويسمح نظام التشغيل الجديد لأول مرة بتفعيل خاصية "تعقب هاتفي" مع أكثر من جهاز مرتبط بالمستخدم، ويتيح العثور على أجهزة تابعة لجهات خارجية.

أشارت "أبل" إلى أن هذا سيخضع لرقابة محددة، حتى لا تستغل تلك التقنية بصورة غير قانونية من البعض.

ومن المتوقع أن تكون تلك الميزة متاحة لجميع مستخدمي "آيفون" في نهاية العام الجاري 2020.

ولكن قد يدخل هذا التحديث "أبل" في مشكلات قانونية وقضائية، خاصة أن الاتحاد الأوروبي سبق أن اشتكى من أن تطبيق "تعقب هاتفي" به أذونات افتراضية أوسع من تطبيقات التتبع المماثلة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,325
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,210
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,095
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,477

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة