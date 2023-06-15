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"الحبوب" ترسي الدفعة الرابعة من الشعير المستورد هذا العام.. تعرَّف على الكمية

على مناشئ "الاتحاد الأوروبي وأستراليا والبحر الأسود والأمريكتين باستثناء كندا

أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية استيراد كمية (1,080,000) طن من الشعير موزعة على مناشئ "الاتحاد الأوروبي، أستراليا، البحر الأسود، أمريكا الجنوبية والشمالية (باستثناء كندا)، والتي تمثل الدفعة الرابعة لكميات الشعير العلفي المتعاقد عليها هذا العام (2020م).

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، في تصريح له اليوم، أنه تمت دعوة عدد (25) شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب والمؤهلة تقدمت منها (21) شركة للمنافسة على توريد الكميات المطروحة، وتمت الترسية على عدد (3) شركات عالمية تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة، وتوزعت الشحنات على موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر بواقع (13) شحنة كميتها (780,000) طن، وموانئ المملكة المطلة على الخليج العربي بواقع (5) شحنات كميتها (300,000) طن وذلك للتوريد خلال الفترة (أغسطس - سبتمبر2020م).

وأفاد بأن ترسية هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الإستراتيجي للشعير المستورد، وأنه بتلك الكمية تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية هذا العام على نحو (3.8) مليون طن، ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية والمناشئ لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني من خلال الرابط التالي: http://www.sago.gov.sa/Import/Barely.

المؤسسة العامة للحبوب

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"الحبوب" ترسي الدفعة الرابعة من الشعير المستورد هذا العام.. تعرَّف على الكمية
سبق

أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية استيراد كمية (1,080,000) طن من الشعير موزعة على مناشئ "الاتحاد الأوروبي، أستراليا، البحر الأسود، أمريكا الجنوبية والشمالية (باستثناء كندا)، والتي تمثل الدفعة الرابعة لكميات الشعير العلفي المتعاقد عليها هذا العام (2020م).

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، في تصريح له اليوم، أنه تمت دعوة عدد (25) شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب والمؤهلة تقدمت منها (21) شركة للمنافسة على توريد الكميات المطروحة، وتمت الترسية على عدد (3) شركات عالمية تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة، وتوزعت الشحنات على موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر بواقع (13) شحنة كميتها (780,000) طن، وموانئ المملكة المطلة على الخليج العربي بواقع (5) شحنات كميتها (300,000) طن وذلك للتوريد خلال الفترة (أغسطس - سبتمبر2020م).

وأفاد بأن ترسية هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الإستراتيجي للشعير المستورد، وأنه بتلك الكمية تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية هذا العام على نحو (3.8) مليون طن، ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية والمناشئ لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني من خلال الرابط التالي: http://www.sago.gov.sa/Import/Barely.

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
10:37 AM

"الحبوب" ترسي الدفعة الرابعة من الشعير المستورد هذا العام.. تعرَّف على الكمية

على مناشئ "الاتحاد الأوروبي وأستراليا والبحر الأسود والأمريكتين باستثناء كندا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية استيراد كمية (1,080,000) طن من الشعير موزعة على مناشئ "الاتحاد الأوروبي، أستراليا، البحر الأسود، أمريكا الجنوبية والشمالية (باستثناء كندا)، والتي تمثل الدفعة الرابعة لكميات الشعير العلفي المتعاقد عليها هذا العام (2020م).

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، في تصريح له اليوم، أنه تمت دعوة عدد (25) شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب والمؤهلة تقدمت منها (21) شركة للمنافسة على توريد الكميات المطروحة، وتمت الترسية على عدد (3) شركات عالمية تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة، وتوزعت الشحنات على موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر بواقع (13) شحنة كميتها (780,000) طن، وموانئ المملكة المطلة على الخليج العربي بواقع (5) شحنات كميتها (300,000) طن وذلك للتوريد خلال الفترة (أغسطس - سبتمبر2020م).

وأفاد بأن ترسية هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الإستراتيجي للشعير المستورد، وأنه بتلك الكمية تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية هذا العام على نحو (3.8) مليون طن، ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية والمناشئ لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني من خلال الرابط التالي: http://www.sago.gov.sa/Import/Barely.

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