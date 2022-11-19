النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
النيابة العامة تؤكد أن القضاء على الفساد أولوية وطنية وهدف مستدام

726 دليلًا وقرينة قوية من النيابة العامة ترسل ١٨ فاسدًا إلى السجن ٥٥ عامًا

وزارة الصحة تنشر ملفًا توعويًّا شاملًا لمرحلة "ما قبل السكري"

قضاء أوقات أمام الأجهزة الذكية يزيد تناول الأطعمة عالية الدهون

نشرت "الصحة" على حسابها في "تويتر" وعلى موقعها الإلكتروني، ملفًا شاملًا يشرح بالكلمة والصورة والفيديو مرحلة "ما قبل السكري"، وكيفية الخروج منها.
جاء ذلك في إطار استمرار الحملة التوعوية التي أطلقتها "الصحة" الأسبوع الماضي، تحت عنوان "#ماقبل_السكري".
واستعرضت الوزارة، في الملف التوعوي، أبزر الخطوات التي تساهم في استعادة مستوى السكر في الدم للطبيعي، ومنع أو تأخير الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.
وأكدت أهمية الأكل ببطء، والتوقف عن تناول الطعام قبل الشعور بالشبع؛ حيث إن المعدة تستغرق 20 دقيقة تقريبًا لتخبر الدماغ بأنها ممتلئة.
وأوضحت الوزارة أن قضاء أوقات طويلة في الجلوس أمام الأجهزة الذكية، يزيد من تناول الأطعمة والمشروبات العالية بالسكريات والدهون، ويقلل النشاط البدني؛ الأمر الذي يؤثر على الصحة؛ بينما استخدام الأطباق الصغيرة يساعد على تناول كميات أقل من الأطعمة وبالتالي يعتاد الجسم على ذلك دون الشعور بالجوع.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل الملف التوعي الشامل من خلال الرابط التالي: https://www.moh.gov.sa/Documents/2019-11-18-001.pdf

وزارة الصحة تنشر تويتر ما قبل السكري

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزارة الصحة تنشر ملفًا توعويًّا شاملًا لمرحلة "ما قبل السكري"
سبق

نشرت "الصحة" على حسابها في "تويتر" وعلى موقعها الإلكتروني، ملفًا شاملًا يشرح بالكلمة والصورة والفيديو مرحلة "ما قبل السكري"، وكيفية الخروج منها.
جاء ذلك في إطار استمرار الحملة التوعوية التي أطلقتها "الصحة" الأسبوع الماضي، تحت عنوان "#ماقبل_السكري".
واستعرضت الوزارة، في الملف التوعوي، أبزر الخطوات التي تساهم في استعادة مستوى السكر في الدم للطبيعي، ومنع أو تأخير الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.
وأكدت أهمية الأكل ببطء، والتوقف عن تناول الطعام قبل الشعور بالشبع؛ حيث إن المعدة تستغرق 20 دقيقة تقريبًا لتخبر الدماغ بأنها ممتلئة.
وأوضحت الوزارة أن قضاء أوقات طويلة في الجلوس أمام الأجهزة الذكية، يزيد من تناول الأطعمة والمشروبات العالية بالسكريات والدهون، ويقلل النشاط البدني؛ الأمر الذي يؤثر على الصحة؛ بينما استخدام الأطباق الصغيرة يساعد على تناول كميات أقل من الأطعمة وبالتالي يعتاد الجسم على ذلك دون الشعور بالجوع.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل الملف التوعي الشامل من خلال الرابط التالي: https://www.moh.gov.sa/Documents/2019-11-18-001.pdf

19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441
01:26 PM

وزارة الصحة تنشر ملفًا توعويًّا شاملًا لمرحلة "ما قبل السكري"

قضاء أوقات أمام الأجهزة الذكية يزيد تناول الأطعمة عالية الدهون

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
679

نشرت "الصحة" على حسابها في "تويتر" وعلى موقعها الإلكتروني، ملفًا شاملًا يشرح بالكلمة والصورة والفيديو مرحلة "ما قبل السكري"، وكيفية الخروج منها.
جاء ذلك في إطار استمرار الحملة التوعوية التي أطلقتها "الصحة" الأسبوع الماضي، تحت عنوان "#ماقبل_السكري".
واستعرضت الوزارة، في الملف التوعوي، أبزر الخطوات التي تساهم في استعادة مستوى السكر في الدم للطبيعي، ومنع أو تأخير الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.
وأكدت أهمية الأكل ببطء، والتوقف عن تناول الطعام قبل الشعور بالشبع؛ حيث إن المعدة تستغرق 20 دقيقة تقريبًا لتخبر الدماغ بأنها ممتلئة.
وأوضحت الوزارة أن قضاء أوقات طويلة في الجلوس أمام الأجهزة الذكية، يزيد من تناول الأطعمة والمشروبات العالية بالسكريات والدهون، ويقلل النشاط البدني؛ الأمر الذي يؤثر على الصحة؛ بينما استخدام الأطباق الصغيرة يساعد على تناول كميات أقل من الأطعمة وبالتالي يعتاد الجسم على ذلك دون الشعور بالجوع.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل الملف التوعي الشامل من خلال الرابط التالي: https://www.moh.gov.sa/Documents/2019-11-18-001.pdf

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,676
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,436
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,815
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,120

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي
جامعات 2030

جامعات 2030

حامد الشراري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة