"القصبي" ناعياً ناصر البراق: تلقيت نبأ وفاته ببالغ الحزن
قال: عُرف بتميُّزه الأكاديمي في الإعلام وعمله كملحق ثقافي
نعى وزير التجارة والإعلام المكلّف ماجد عبدالله القصبي؛ الدكتور ناصر البراق، متقدماً بخالص التعازي لذويه.
وقال القصبي؛ على تويتر: تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الدكتور ناصر البراق؛ الذي عُرف بتميُّزه الأكاديمي في مجال الإعلام، وعمله كملحق ثقافي في المغرب والسودان.
وتابع: أتقدم بخالص التعازي لأسرته الكريمة ومحبيه، سائلاً الله تعالى، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".
"القصبي" ناعياً ناصر البراق: تلقيت نبأ وفاته ببالغ الحزن
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-07-13
نعى وزير التجارة والإعلام المكلّف ماجد عبدالله القصبي؛ الدكتور ناصر البراق، متقدماً بخالص التعازي لذويه.
وقال القصبي؛ على تويتر: تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الدكتور ناصر البراق؛ الذي عُرف بتميُّزه الأكاديمي في مجال الإعلام، وعمله كملحق ثقافي في المغرب والسودان.
وتابع: أتقدم بخالص التعازي لأسرته الكريمة ومحبيه، سائلاً الله تعالى، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".
13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442
10:17 AM
"القصبي" ناعياً ناصر البراق: تلقيت نبأ وفاته ببالغ الحزن
قال: عُرف بتميُّزه الأكاديمي في الإعلام وعمله كملحق ثقافي
نعى وزير التجارة والإعلام المكلّف ماجد عبدالله القصبي؛ الدكتور ناصر البراق، متقدماً بخالص التعازي لذويه.
وقال القصبي؛ على تويتر: تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الدكتور ناصر البراق؛ الذي عُرف بتميُّزه الأكاديمي في مجال الإعلام، وعمله كملحق ثقافي في المغرب والسودان.
وتابع: أتقدم بخالص التعازي لأسرته الكريمة ومحبيه، سائلاً الله تعالى، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".