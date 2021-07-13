"القصبي" ناعياً ناصر البراق: تلقيت نبأ وفاته ببالغ الحزن

قال: عُرف بتميُّزه الأكاديمي في الإعلام وعمله كملحق ثقافي

نعى وزير التجارة والإعلام المكلّف ماجد عبدالله القصبي؛ الدكتور ناصر البراق، متقدماً بخالص التعازي لذويه.

وقال القصبي؛ على تويتر: تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الدكتور ناصر البراق؛ الذي عُرف بتميُّزه الأكاديمي في مجال الإعلام، وعمله كملحق ثقافي في المغرب والسودان.

وتابع: أتقدم بخالص التعازي لأسرته الكريمة ومحبيه، سائلاً الله تعالى، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".