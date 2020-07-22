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السنغال تقترب من عتبة 9 آلاف إصابة بكورونا

تسجيل 37 إصابة جديدة بالفيروس

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم، تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات في السنغال إلى 8985 إصابة.

وأضاف بيان للوزارة، أنه تم تسجيل تعافي 42 شخصاً؛ ليبلغ إجمالي المتعافين في السنغال 6002، ووصل إجمالي الوفيات إلى 174 وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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السنغال تقترب من عتبة 9 آلاف إصابة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم، تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات في السنغال إلى 8985 إصابة.

وأضاف بيان للوزارة، أنه تم تسجيل تعافي 42 شخصاً؛ ليبلغ إجمالي المتعافين في السنغال 6002، ووصل إجمالي الوفيات إلى 174 وفاة.

22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
08:27 AM

السنغال تقترب من عتبة 9 آلاف إصابة بكورونا

تسجيل 37 إصابة جديدة بالفيروس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم، تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات في السنغال إلى 8985 إصابة.

وأضاف بيان للوزارة، أنه تم تسجيل تعافي 42 شخصاً؛ ليبلغ إجمالي المتعافين في السنغال 6002، ووصل إجمالي الوفيات إلى 174 وفاة.

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